Маскується під застуду: у чому небезпека нового COVID-штаму "Дельта"

Якщо при захворюванні підвищилася температура, слід зробити тест на COVID-19

Мутований штам коронавірусу "Дельта" в Україні фіксують все частіше. Однак, виявити його складніше, адже він здатний маскуватися під легку застуду і не проявляти себе протягом 5 днів.

Про це розповів лікар Тарас Жиравецький у власному Telegram-каналі.

За його словами, основний симптом Дельта-штаму є підвищення температури. Як тільки температура тіла піднялася — треба робити швидкий тест на коронавірус. При чому лікар радить робити його якнайшвидше.

"Якщо немає можливості відразу потрапити до сімейного лікаря, зробіть самостійно, бо час часто грає проти вас!", — наголосив Жиравецький.

Доктор зазначив, що перші 5 днів коронавірусу не такі критичні, як наступні 5 днів. І найголовніше при Дельта-штамі обов’язково зробити аналіз ЦРП на 6 та 8 день захворювання.

"Якщо показник піднявся вище 50 у вас почався цитокіновий шторм і вам потрібно у лікарню! Чому так? Тому що це новий штамм і тут кожна година на вагу золота…І вивчіть назву тесту ЦРП — Ц реактивний протеїн або Ц реактивний білок", — резюмував лікар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про симптоми Дельта-штаму по днях і важливі нюанси для тих, хто щойно заразився.