Вчені виявили нову корисну властивість винограду

Виноградарство зародилося понад 60 століть тому.

Виноград – корисна ягода, яку вирощують у багатьох країнах світу. З нього роблять родзинки, вино і навіть олію. Відомі понад вісім тисяч сортів, кожен з яких має свої унікальні особливості. Нове дослідження Каліфорнійського університету показало, що крім антибактеріальних та противірусних властивостей, ця ягода здатна знижувати рівень холестерину.

Про це пише науковий журнал Nutrients.

Вчені раніше проводили експерименти, під час яких годували кроликів та мишей виноградом. Їм вдалося довести, що родзинки у дієтичному харчуванні покращують функції печінки, а споживання столових сортів сприяє схуднення та покращує мікробіом кишківника.

Для здорових дорослих було зроблено схожий висновок за вісім тижнів експерименту. У ньому половину терміну випробувачі харчувалися звичайною дієтою із низьким вмістом антиоксидантів, а потім їм у щоденний раціон додали дві порції винограду.

Кількість корисних бактерій у кишківнику збільшилася. Одна з них допомагає зменшувати ризик діабету, ожиріння та запалень у кишківнику. Загальний холестерин у результаті дослідження знизився на 6,1%, а загальна кількість жовчних кислот – на 40,9%.

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