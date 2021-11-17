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Коли краще лягати спати, щоб повноцінно висипатись

Автор
Тетяна Веремєєва
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Названо найкращий час для сну
Названо найкращий час для сну

Лікар розповів, чому важливо лягати спати до півночі

Відповідно до різних досліджень, для того, щоб повноцінно відпочивати, доросла здорова людина має спати 8 годин, адже нестача сну може мати тяжкі наслідки.

Про це пише Лайфхакер.

Сон людини у нормальних умовах складається з п’яти циклів сну, кожен із яких становить близько 100 хвилин. Таким чином, якщо 100 помножити на 5 і розділити на 60 (хвилин), то ми отримаємо цифру трохи більше 8 – це час, який людина повинна спати в ідеальних умовах.

Згідно з даними некомерційної організації Національного фонду сну США, тривалість сну також залежить від віку людини. За даними дослідників, залежно від віку, спати потрібно такий час:

  • від 0 до 3 місяців — 14-17 годин;
  • від 4 до 11 місяців — 12-15 годин;
  • від 1 року до 2 років – 11–14 годин;
  • від 3 до 5 років — 10-13 годин;
  • від 6 до 15 років — 9-11 годин;
  • від 14 до 17 років — 8-10 годин;
  • від 18 до 64 років — 7-9 годин;
  • 65 років і більше – 7–8 годин.

Лікар-психіатр, психотерапевт, невролог Євген Скрипник зазначає, що з медичної точки зору важливою частиною сну є гормон, який виробляється шишкоподібною залозою головного мозку, — мелатонін. Саме він впливає на періоди сну та неспання.

Євген Скрипник акцентує увагу на тому, що гормон сну виробляється у темний час доби. Спати потрібно без увімкненого світла, телевізора, увімкнених гаджетів – саме синій колір екрану зменшує синтез мелатоніну. Максимальна кількість мелатоніну виробляється в період з 24:00 до 5:00, тобто о 24:00 необхідно спати глибоким сном, а лягати для цього найкраще не пізніше 23:00.

Лікар також звертає увагу на те, що крім покращення процесу засинання, мелатонін попереджає ожиріння, має протипухлинну дію, допомагає при зміні часових поясів, стимулює вироблення імунних клітин, а також уповільнює старіння організму.

Раніше Телеграф розповідав, яким має бути післяобідній сон.

Теги:
#Здоров'я #Сон #Мелатонін
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