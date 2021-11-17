Коли краще лягати спати, щоб повноцінно висипатись

Лікар розповів, чому важливо лягати спати до півночі

Відповідно до різних досліджень, для того, щоб повноцінно відпочивати, доросла здорова людина має спати 8 годин, адже нестача сну може мати тяжкі наслідки.

Про це пише Лайфхакер.

Сон людини у нормальних умовах складається з п’яти циклів сну, кожен із яких становить близько 100 хвилин. Таким чином, якщо 100 помножити на 5 і розділити на 60 (хвилин), то ми отримаємо цифру трохи більше 8 – це час, який людина повинна спати в ідеальних умовах.

Згідно з даними некомерційної організації Національного фонду сну США, тривалість сну також залежить від віку людини. За даними дослідників, залежно від віку, спати потрібно такий час:

від 0 до 3 місяців — 14-17 годин;

від 4 до 11 місяців — 12-15 годин;

від 1 року до 2 років – 11–14 годин;

від 3 до 5 років — 10-13 годин;

від 6 до 15 років — 9-11 годин;

від 14 до 17 років — 8-10 годин;

від 18 до 64 років — 7-9 годин;

65 років і більше – 7–8 годин.

Лікар-психіатр, психотерапевт, невролог Євген Скрипник зазначає, що з медичної точки зору важливою частиною сну є гормон, який виробляється шишкоподібною залозою головного мозку, — мелатонін. Саме він впливає на періоди сну та неспання.

Євген Скрипник акцентує увагу на тому, що гормон сну виробляється у темний час доби. Спати потрібно без увімкненого світла, телевізора, увімкнених гаджетів – саме синій колір екрану зменшує синтез мелатоніну. Максимальна кількість мелатоніну виробляється в період з 24:00 до 5:00, тобто о 24:00 необхідно спати глибоким сном, а лягати для цього найкраще не пізніше 23:00.

Лікар також звертає увагу на те, що крім покращення процесу засинання, мелатонін попереджає ожиріння, має протипухлинну дію, допомагає при зміні часових поясів, стимулює вироблення імунних клітин, а також уповільнює старіння організму.

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