Стоматологи розповіли, як часто і чому потрібно міняти зубну щітку

Медики рекомендують міняти зубну щітку відразу після того, як ви перехворіли

Зубна щітка є засобом гігієни, який ми використовуємо щодня, через що на її щетинках накопичується велика кількість бактерій та зубного нальоту. Ці бактерії можуть бути джерелом інфекції.

Стоматологи рекомендують оновлювати зубну щітку не рідше ніж раз на три місяці — саме через такий час щітка втрачає свої властивості і гірше видаляє зубний наліт. Але залежно від якості, щітка може зноситися і раніше, ніж за три місяці. Якщо це відбувається, то зламані щетинки починають травмувати ясна та слизову оболонку рота.

Крім того, якщо ви перехворіли на застуду або інше вірусне захворювання, то відразу після одужання варто замінити зубну щітку, це допоможе уникнути повторного зараження.

Також стоматологи нагадують, що після кожного використання зубну щітку необхідно добре промивати водою – щоб на ній залишалося якнайменше бактерій.

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