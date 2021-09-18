Помилка ціною в життя: 18-річна дівчина випадково почистила зуби щурячою отрутою

Потерпіла три дні не зізнавалася про причину своїх болей у животі.

У місті Мумбаї на заході Індії 18-річна дівчина сплутала зубну пасту з отрутою для щурів, в результаті чого померла після чищення.

Про це повідомляє видання "Khaleej Times".

Дівчина під іменем Афсана Хан вранці хотіла почистити зуби, проте замість тюбика із пастою взяла отруту для щурів, котра лежала поруч. Про те, що це була не паста, дівчина зрозуміла лише тоді, коли уже закінчила чистити зуби. Вона спробувала прополоскати ротову порожнину з надією, що це виправить ситуацію. Вдома дівчина нікому з родичів не розповіла про інцидент.

Потім в неї зʼявився сильний біль у животі, тому матері довелося везти доньку до лікарні. Медичний працівник дав дівчині ліки, проте вона продовжувала відбувати біль ще протягом трьох днів. І лише потім вона наважилася розповісти матері про те, що переплутала тюбики із пастою та отруйною речовиною.

Після цього дівчину госпіталізували до лікарні, проте вона стабільно продовжувала скаржитися на болі. В результаті лікарі не змогли врятувати потерпілу і вона померла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні цього року в одному з університетів Німеччини відбулося масове отруєння студентів та співробітників навчального закладу — причиною міг стати витік.