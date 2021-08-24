У вузі Німеччини сталося масове отруєння невідомою речовиною: стан деяких — критичний

В одному з німецьких вузів міг статися витік на науковому факультеті, в результаті чого 7 чоловік потрапило до лікарні

Прокуратура Німеччини повідомляє про масове отруєння в одному з німецький університетів, розцінюючи подію як замах на вбивство студентів та співробітників даного вузу.

За інформацією Daily Mail, в лікарні на момент виходу новини знаходиться сім чоловік, один з яких залишається в критичному стані.

Однак постраждалих може бути в рази більше, і зараз десятки копів проводять розслідування і збирають інформацію про отруєних. Всіх, хто відчуває себе погано, закликають викликати швидку допомогу і не зволікати.

За попередньою інформацією, студенти та викладачі отруїлися невідомою хімічною речовиною, яка з якоїсь причини потрапила в воду або продукти. Не виключається, що витік стався з наукового факультету.

За даним фактом триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в українському готелі "Bugaz Sea View" в Грибівці під Одесою отруїлося 9 дітей.

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