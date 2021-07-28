В престижном отеле под Одессой - массовое отравление детей: стало известно, что они ели

В отеле "Bugaz Sea View" в Грибовке под Одессой 9 детей отравились. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Одесской области.

Дети госпитализированы в инфекционное отделение Белгоро-Днестровской городской многопрофильной больницы. Пациентам возрастом до 15 лет поставили диагноз "острый гарстроэнтероколит".

Дети прибыли на отдых из Киева группой 90 человек. Они проживали и питались в отеле. Согласно имеющимся данным дети ели перетертый суп, затем у пятерых началась рвота.

Отель Bugaz Sea View - один из сети ООО «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП». В отеле проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб. Его курирует Овидиопольское управление Госпродпотребслужбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 16 детей из спортивного лагеря в Карпатах. ЧП случилось в селе Яблуница Ивано-Франковской области. В том же регионе в июле отравились дети в лагере под Яремче.