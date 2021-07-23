В спортлагере в Карпатах массово отравились дети: подробности ЧП

В селе Яблуница (Ивано-Франковская область) в комплексе "Тайны Карпат" в спортивном лагере отравились 18 человек.

Об этом в пятницу, 23 июля, на своей странице в Facebook сообщат пресс-служба Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

По информации ведомства, отравились 18 человек из которых 16 детей. В данный момент все они госпитализированы в медучреждения с диагнозом "острый гастроэнтероколит". У них пострадавших зафиксирована общая слабость, температура тела 37-37,6 градусов, тошнота, боли в животе.

"По состоянию на 8:00 23 июля 2021 года всего госпитализировано 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в комплекс "Тайны Карпат" прибыли 215 детей в возрасте от 6 и до 16 лет, а также 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Из-за инцидента Госпродпотребслужба выехала на территорию заведения и в ходе проверки выявила 62 нарушения.

Оказалось, что отель "тайны Карпат" не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. Также детей принимали без медицинских справок.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в детском лагере "Делюкс" в селе Татаров Ивано-Франковской области отравились пятеро детей.

Кроем того, в Одесской области в поселке Сергеевка произошло ЧП: шестеро детей отравились и попали в больницу из-за кишечной инфекции.