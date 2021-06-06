Попали в больницу сразу после заезда: в детском лагере на Одессчине массовое отравление (видео)

На Одесчине в поселке Сергеевка произошло ЧП: шестеро детей отравились и попали в больницу из-за кишечной инфекции.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

По одной из версий дети от 8 до 10 лет перед тем как у них появились симптомы отравления, питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

В то же время около 20 детей от 6 до 9 лет изолировали из-за легкого течения отравления, они находятся под наблюдением медиков.

Согласно второй версии, дети отравились в поезде по дороге в лагерь. Поскольку из более 150 детей отравились именно тем, которые ехали в одном вагоне и питались вместе.

По словам медиков, они подозревают, что это мог быть сальмонеллез.

В лагере первые заболевшие появились еще 1 июня. Однако в администрации долго не спешили сообщать об инциденте.

Теперь на месте работает комиссия и новых случаев не выявили.

По словам замглавы Одесского обллабцентра Сергея Дементьева, нужно дождаться результатов проверки, поскольку возможен вариант, когда у одного детей или воспитателей могло быть заболевание, но инкубационный период еще не прошел.

Напомним, что ранее в сети показали фото того, что предлагают детям к употреблению в столовой в оккупированном Россией Крыму в детском лагере "Дружба".