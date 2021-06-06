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"Кормят помоями": крымчанка опубликовала фото и видео непонятной жижи, которую дают детям в лагере Евпатории

"Кормят помоями": крымчанка опубликовала фото и видео непонятной жижи, которую дают детям в лагере Евпатории
06:32 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

В оккупированном Россией Крыму родители воспитанников евпаторийского детского лагеря "Дружба" возмущены качеством питания.

Фото и видео с тем, что предлагают детям к употреблению в столовой опубликовала в соцсети мама одной из девочек, находящихся по путевке в "Дружбе".

"Кормят, мягко говоря, холодными помоями. За три дня им даже горячего чая не дали. Частные предприниматели скот кормят гораздо лучше, чем детей̆ в лагере! Очень много детей забирают домой по этим причинам. Объясните пожалуйста, почему если бесплатно, то это ужасно! Неужели дети такое заслужили?", - написала крымчанка.

По словам женщины, ее дочь получила бесплатную путевку в "Дружбу" за отличную учебу в школе. Однако вместо насыщенного отдыха школьницу ждали однообразные дни без какой-либо программы мероприятий.

"Дети предоставлены сами себе. Целыми днями играют в Карты и сходят с ума от скуки. В отрядах процветает воровство", - пишет она.

По ее словам, руководитель учреждения и вожатые на обращения родителей не реагируют.

В комментариях одни пользователи соцсети выразили возмущение такой "едой". Другие же отметили, что пора бы уже привыкнуть к такому отношению к людям в России.

Крым_лагерь_комменты

Как сообщалось, в оккупированном РФ Симферополе городскую поликлинику №2 после капитального ремонта капитально затопило.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,090

Все по теме:

Питание, Крым, Евпатория, Детский лагерь, жижа, помои.
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