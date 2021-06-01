Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
"Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
Итоги дня 1 июня: Украина ограничивает использование пластиковых пакетов, Турция ужесточила въезд для туристов
Итоги дня 1 июня: Украина ограничивает использование пластиковых пакетов, Турция ужесточила въезд для туристов

"Зато вода есть": в Симферополе капитально затопило свежеотремонтированную больницу (видео)

"Зато вода есть": в Симферополе капитально затопило свежеотремонтированную больницу (видео)
23:27 Вт, 1 Июнь 2021 Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Оккупированном РФ Крыму в Симферополе городскую поликлинику №2 после капитального ремонта затопило.

Об этом 30 мая сообщили в Телеграм-канале "Черная Туфелька". Там также поделились видео с места событий.

На видео видно, как женщина старательно пытается осушить пол в коридоре с помощью тряпки.

"Осталось камней с неба дождаться в очень родной говени и фсё...а водичку не советую выливать, она ещё очень даже может пригодиться", — прокомментировали произошедшее в Телеграм-канале.

Кадры снятые очевидцами на месте инцидента:

Данное происшествие не могло остаться без внимания сети. Многие пользователи прокомментировали потоп.

"Аахахах водичка то чистая, по меркам Крыма, можно ещё пить и детей мыть", — написал пользователь Mankar Kamoran.

"Это же россияне воду в крым пустили)))", — пошутил пользователь VLAD.

"Б*я, а русня говорит, что в Крыму проблемы с водой", — по иронизировал пользователь Сергій.

"Зато вода есть, вон сколько - и чего они жалуются", — отметил пользователь Denys Zhuravel.

"О, будут купаться теперь", — с иронией написал пользователь под ником bandera administrator.

комент

"Говорят воды нет", — отметил пользователь Giurza.

"Воду не выливать", — пошутил пользователь Denys Kulinich.

"Воду нужно закатать в банки и открыть на Новый Год)", — написал Aleksandr.

коментарий

телеграм

Напомним, что в аннексированном Симферополе в течение суток, 29 мая, выпало более месячной нормы осадков, в результате чего улицы города превратились в реки и пострадал минимум один человек. 30 мая в городе выпал град, сопровождающийся шквалистым ветром.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

Все по теме:

Украина, Симферополь, Крым, Потоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "13 глубоко проникающих ранений": всплыли детали поножовщины с врачом в Одессе
02 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
03 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
04 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
05 Оружие не поможет: Германия отказала Зеленскому в военной помощи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Какой праздник 2 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь