"Зато вода есть": в Симферополе капитально затопило свежеотремонтированную больницу (видео)

Оккупированном РФ Крыму в Симферополе городскую поликлинику №2 после капитального ремонта затопило.

Об этом 30 мая сообщили в Телеграм-канале "Черная Туфелька". Там также поделились видео с места событий.

На видео видно, как женщина старательно пытается осушить пол в коридоре с помощью тряпки.

"Осталось камней с неба дождаться в очень родной говени и фсё...а водичку не советую выливать, она ещё очень даже может пригодиться", — прокомментировали произошедшее в Телеграм-канале.

Кадры снятые очевидцами на месте инцидента:

Данное происшествие не могло остаться без внимания сети. Многие пользователи прокомментировали потоп.

"Аахахах водичка то чистая, по меркам Крыма, можно ещё пить и детей мыть", — написал пользователь Mankar Kamoran.

"Это же россияне воду в крым пустили)))", — пошутил пользователь VLAD.

"Б*я, а русня говорит, что в Крыму проблемы с водой", — по иронизировал пользователь Сергій.

"Зато вода есть, вон сколько - и чего они жалуются", — отметил пользователь Denys Zhuravel.

"О, будут купаться теперь", — с иронией написал пользователь под ником bandera administrator.

"Говорят воды нет", — отметил пользователь Giurza.

"Воду не выливать", — пошутил пользователь Denys Kulinich.

"Воду нужно закатать в банки и открыть на Новый Год)", — написал Aleksandr.

Напомним, что в аннексированном Симферополе в течение суток, 29 мая, выпало более месячной нормы осадков, в результате чего улицы города превратились в реки и пострадал минимум один человек. 30 мая в городе выпал град, сопровождающийся шквалистым ветром.