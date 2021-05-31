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В оккупированном Симферополе из-за ливня "поплыл" железнодорожный вокзал

В оккупированном Симферополе из-за ливня "поплыл" железнодорожный вокзал
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф скриншот

В аннексированном Симферополе (Крым) в течение суток субботы, 29 мая, выпало более месячной нормы осадков, в результате чего улицы города превратились в реки и пострадал минимум один человек. В воскресенье жев городе выпал град, сопровождающийся шквалистым ветром.

Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает "РИА Новости".

"Улицы, ведущие с возвышенностей к центру города, во время ливня превращаются в бурлящие потоки. Железнодорожный вокзал - одна из самых низких точек города, отделенный от реки Салгир небольшой возвышенностью, которая мешает воде, собравшейся на привокзальной площади, быстро уходить в русло реки, снова "поплыл". Общественный транспорт, не имея возможности двигаться, высаживал пассажиров", - говорится в заметке.

Также в результате сильного ливня в воскресенье, 30 мая, три электропоезда пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем не вышли в рейсы  из-за подмыва грунта на одном из перегонов.

Как сообщает "ТСН.Ранок", в результате непогоды один местный житель получил травмы: на его автомобиль упал тополь.

"Скорая забрала мужчину в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 мая из-за осложнения погодных условий в Украине  более 30 населенных пунктов остались без электроснабжения.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Симферополь, Крым, Затопление, Град, Дождь.
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