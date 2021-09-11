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Спочатку підозрювали кавун: в Москві розслідують загадкове отруєння жителів в багатоквартирному будинку

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Всі постраждалі живуть в одному будинку Новина оновлена 11 вересня 2021, 09:15
Всі постраждалі живуть в одному будинку

Під підозру потрапили кавун, курка, риба з холодильника перших жертв.

Шестеро людей потрапили до лікарні, ще двоє — загинули в Москві на вулиці Радгоспна від можливого харчового отруєння. Під підозру потрапив кавун з місцевого супермаркету "Магніт" — саме його їли померлі.

Про це повідомляє ВВС.

Вперше сім’я з Москви — дівчинка-підліток, мама і бабуся звернулися до швидкої з симптомами харчового отруєння 9 вересня, але їм швидко ставало гірше. Жінок і дитину госпіталізували, але бабусю і внучку врятувати не вдалося. Мати перебуває в лікарні у важкому стані.

Уже в суботу, 11 вересня, збільшилася кількість постраждалих до шести — до медиків звернулися батьки 11-річного та 9-річного хлопчиків з цього під’їзду, а також троє жителів того ж будинку — 18, 26 і 12 років. Про це повідомляє телеграм-канал.

У всіх ознаки отруєння. Кавун з місцевого магазину "Магніт" вилучили разом з іншими продуктами з холодильника померлих. Як відзначають журналісти, точна причина отруєння ще з’ясовується — під підозрою також курка. Відпрацьовується декілька версій, в тому числі і отруєння газом — слідів витоку не виявили. У магазині відзначили, що проведуть власне розслідування якості кавунів.

Розслідування триває, точну причину смерті уточнить судмедекспертиза.

Раніше "Телеграф" писав, що в Підмосков’ї вибухнув газ у будинку — семеро загинули.

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