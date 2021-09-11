Сначала подозревали арбуз: в Москве расследуют загадочное отравление жителей в многоквартирном доме

Под подозрение попали арбуз, курица, рыба из холодильника первых жертв.

Шестеро человек попали в больницу, еще двое — погибли в Москве на улице Совхозная от предполагаемого пищевого отравления. Под подозрение попал арбуз из местного супермаркета "Магнит" — именно его ели умершие.

Об этом сообщает ВВС.

Впервые семья из Москвы — девочка-подросток, мама и бабушка обратились в скорую с симптомами пищевого отравления 9 сентября, но им быстро становилось хуже. Женщин и ребенка госпитализировали, но бабушку и внучку спасти не удалось. Мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

Уже в субботу, 11 сентября, увеличилось количество пострадавших до шести — к медикам обратились родители 11-летнего и 9-летнего мальчиков из этого подъезда, а также трое жителей того же дома — 18, 26 и 12 лет. Об этом сообщает Телеграм-канал

У всех признаки отравления. Арбуз из местного магазина "Магнит" изъяли вместе с другими продуктами из холодильника умерших. Как отмечают журналисты, точная причина отравления еще выясняется — под подозрением также курица. Отрабатывается несколько версий, в том числе и отравление газом — следов утечки не обнаружили. В магазине отметили, что проведут собственное расследование качества арбузов.

Расследование продолжается, точную причину смерти уточнит судмедэкспертиза.

Ранее "Телеграф" писал, что в Подмосковье взорвался газ в доме — семеро погибли.