Ошибка ценою в жизнь: 18-летняя девушка случайно почистила зубы крысиным ядом

Потерпевшая три дня не признавалась о причине своих болей в животе.

В городе Мумбаи на западе Индии 18-летняя девушка перепутала зубную пасту с ядом для крыс, в результате чего умерла после чистки.

Об этом сообщает издание "Khaleej Times".

Девушка под именем Афсана Хан утром хотела почистить зубы, однако вместо тюбика с пастой взяла яд для крыс, который лежал рядом. О том, что это была не паста, девушка поняла только тогда, когда уже закончила чистить зубы. Она попыталась прополоскать ротовую полость с надеждой, что это исправит ситуацию. Дома девушка никому из родственников не рассказала об инциденте.

Затем в нее появилась сильная боль в животе, поэтому матери пришлось везти дочь в больницу. Медицинский работник дал девушке лекарства, однако она продолжала чувствовать боль еще в течение трех дней. И только потом она решилась рассказать матери о том, что перепутала тюбики с пастой и ядовитым веществом.

После этого девушку госпитализировали в больницу, однако она стабильно продолжала жаловаться на боли. В результате врачи не смогли спасти пострадавшую и она умерла.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года в одном из университетов Германии произошло массовое отравление студентов и сотрудников учебного заведения — причиной могла стать утечка.