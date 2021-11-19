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Топ-5 лайфхаків з їжею, які допоможуть схуднути

Автор
Ірина Жихарєва
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Яйця на сніданок
Яйця на сніданок

Маленькі тарілки, повільне пережовування їжі, що ще?

Якщо ви мрієте схуднути, напевно, з усіх боків на вас обрушується безліч порад, серед яких є і абсолютно шкідливі, і відверто божевільні — починаючи з голодування, і закінчуючи прийомом дорогих небезпечних таблеток. Ми поділимося з вами простими і не шкідливими для здоров’я, але при цьому дуже ефективними лайфхаками з їжею, які дійсно допоможуть схуднути.

1. Пийте воду, але перед їжею

Твердження "вода допомагає схуднути" — не просто слова, це правда. Тільки вибирайте для цього чисту воду без газу. Прийом склянки води за півгодини до їди прискорює метаболізм, допомагаючи спалювати більше калорій.

2. Їжте яйця на сніданок

Дослідження показали, що вживання яєць на сніданок допоможе з’їсти менше калорій протягом наступних 36 годин. А з приводу «шкідливого» холестерину, який нібито міститься в яйцях, вчені вже давно розвінчали міф. Тому їжте на здоров’я, головне – дотримуватися міри!

3. Вживайте менше рафінованих вуглеводів

Продукти, що містять цукор і крохмаль, але при цьому піддалися будь-якому виду обробки – це вже рафіновані вуглеводи. Сюди відноситься хліб, цукор, макаронні вироби, рис, піца, різні солодощі та ін.

Тому їжте нерафіновані вуглеводи – овочі, фрукти, ягоди, цільнозернові крупи та хліб. Вони корисні, і не позначаться на фігурі.

4. Пийте зелений чай

Цей напій багатий на потужні антиоксиданти, які називаються катехінами, які прискорюють спалювання жиру. Зелений чай, як і воду, рекомендується пити за півгодини до їди.

5. Тримайте під рукою правильні перекушування

Якщо до обіду ще дуже багато часу, а вам здається, що «з’їли б і слона», не хапайтеся за шкідливі бургери та печиво. Перекусіть чимось корисним, наприклад, ягодами чи фруктами. Горіхи та сухофрукти — теж непоганий варіант, проте не забувайте, що вони калорійні. Не варто ними зловживати.

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Теги:
#Дієта #Схуднення #Як схуднути
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