Втрачають усі корисні властивості: які продукти не можна зберігати у холодильнику

Ці продукти потрібно негайно прибрати з холодильника, якщо вони зберігаються.

"Щоб не зіпсувалося" — напевно, найголовніша причина, через яку певний продукт "визначають" у холодильник. Однак виявляється, що не всі продукти можна відправляти під вплив низьких температур, адже при охолодженні вони втрачають і свій зовнішній вигляд, і свої смакові та корисні якості.

Загляньте у свій холодильник і вийміть із нього ці продукти зі списку, який ми вам підготували.

Джерело: сайт "Їмо вдома"

Продукти, які не можна зберігати у холодильнику

Хліб

Історія, що хліб довше не зачерствіє, якщо зберігати його в холоді, "ламається" про властивість борошняних виробів вбирати будь-які сторонні запахи. Хліб втратить свій аромат і вже не буде таким смачним.

Кава

Цей продукт можна зберігати, де хочеш, але не в холодильнику. Низькі температури погіршують якість кавових зерен, що потім може позначитися на смаку напою.

Овочі

Не дивуйтесь. Річ у тому, що в холоді картопляний крохмаль, що знаходиться в картоплі, перетворюється на цукор, цибулю та часник — гниють, а помідори стають несмачними. Але, в принципі, все це зберігати в холодильнику можна, але потрібно дотримуватися "правила": овочі можна зберігати в коробці з харчового пластику.

А взагалі краще знайдіть овочам інше місце на кухні.

Тропічні фрукти

Вони погано переносять холод і швидко втрачають свій зовнішній вигляд. За низьких температур фрукти загнивають, виділяючи шкідливі речовини.

Оливкова олія

У холоді оливкова олія пустить пластівці та в результаті вона стане несмачною, а цінні поживні властивості зменшаться.

Шоколад

Так-так, саме він. За низьких температур на шоколадних виробах виступає конденсат, який при висиханні залишається на поверхні білим нальотом — це кристали сахарози. Нічого "кримінального", але вид шоколадки вже не той.

Це не є небезпечним для шлунка, але шоколад втрачає і свій зовнішній вигляд і смакові якості.

Зелень

Зелень у холодильнику стане млявою та несмачною. Щоб зберегти її корисні властивості, краще її висушити.

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