Втрачають усі корисні властивості: які продукти не можна зберігати у холодильнику
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Ці продукти потрібно негайно прибрати з холодильника, якщо вони зберігаються.
"Щоб не зіпсувалося" — напевно, найголовніша причина, через яку певний продукт "визначають" у холодильник. Однак виявляється, що не всі продукти можна відправляти під вплив низьких температур, адже при охолодженні вони втрачають і свій зовнішній вигляд, і свої смакові та корисні якості.
Загляньте у свій холодильник і вийміть із нього ці продукти зі списку, який ми вам підготували.
Джерело: сайт "Їмо вдома"
Продукти, які не можна зберігати у холодильнику
- Хліб
Історія, що хліб довше не зачерствіє, якщо зберігати його в холоді, "ламається" про властивість борошняних виробів вбирати будь-які сторонні запахи. Хліб втратить свій аромат і вже не буде таким смачним.
- Кава
Цей продукт можна зберігати, де хочеш, але не в холодильнику. Низькі температури погіршують якість кавових зерен, що потім може позначитися на смаку напою.
- Овочі
Не дивуйтесь. Річ у тому, що в холоді картопляний крохмаль, що знаходиться в картоплі, перетворюється на цукор, цибулю та часник — гниють, а помідори стають несмачними. Але, в принципі, все це зберігати в холодильнику можна, але потрібно дотримуватися "правила": овочі можна зберігати в коробці з харчового пластику.
- Тропічні фрукти
Вони погано переносять холод і швидко втрачають свій зовнішній вигляд. За низьких температур фрукти загнивають, виділяючи шкідливі речовини.
- Оливкова олія
У холоді оливкова олія пустить пластівці та в результаті вона стане несмачною, а цінні поживні властивості зменшаться.
- Шоколад
Так-так, саме він. За низьких температур на шоколадних виробах виступає конденсат, який при висиханні залишається на поверхні білим нальотом — це кристали сахарози. Нічого "кримінального", але вид шоколадки вже не той.
- Зелень
Зелень у холодильнику стане млявою та несмачною. Щоб зберегти її корисні властивості, краще її висушити.
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