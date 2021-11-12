Рус

Глянцева чи матова: якою стороною фольги обертати продукти при запіканні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
893
Тонкі алюмінієві листи користуються великою популярністю серед господарок Новина оновлена 12 листопада 2021, 10:58
Тонкі алюмінієві листи користуються великою популярністю серед господарок

Фольга використовується не тільки для запікання, але і для різних побутових потреб

Фольга, що використовується в кулінарії, полегшує життя будь-якій господині чи господареві. З її допомогою можна упаковувати та заморожувати продукти, а також фольга допомагає почистити кухонні прилади.

Найпопулярніше призначення — це запікання продуктів. Особливо м’яса та риби. Як пише "Скарбничка", немає великої різниці, якою стороною фольги запікати в духовці продукти.

Нічого страшного не станеться, якщо запікати тією чи іншою стороною. Відображаюча здатність обох сторін плівки майже однакова, різниця становить лише від 8 до 10%. Єдине, що може вплинути – це смак. Все-таки є невеликі відмінності. Глянцева сторона зберігає тепло, а ось притягує тепло все ж таки краще матова сторона.

Варто знати, що ніяких шкідливих речовин фольга за великої температури не виділяє. Харчовий алюмінієвий лист є абсолютно нешкідливим.

Якщо боїтеся пересушити страву, загорніть рибу чи м’ясо блискучою стороною фольги, адже дзеркальна поверхня не сприяє прилипанню.

Раніше суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як смачно приготувати будь-яку страву.

Теги:
#Продукти #Фольга #Лайфхак #Запікання
До лікарень потрапили ще понад чотири тисячі людей
Україна
Смертність від COVID-19 в Україні знову підскочила, але побито рекорд числа одужалих
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До лікарень потрапили ще понад чотири тисячі людей
Смертність від COVID-19 в Україні знову підскочила, але побито рекорд числа одужалих
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зовнішнє управління чи реальна допомога? Яку роль відіграють США у житті України
Дата публікації
Категорія
У масках більшість була тільки на офіційній частині святкування
Ні дистанції, ні масок: мережу обурила вечірка на честь присяги Терехова як мера Харкова (відео)
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба каже, що Москва розуміє лише мову сили
Ми дуже стурбовані: Кулеба попередив про можливе просування Росії вглиб України
Дата публікації
Категорія
Польські поліцейські не втручалися, але фільмували все, що відбувається
Рвали колючий дріт: групі мігрантів із Білорусі вдалося прорватися до Польщі (відео)