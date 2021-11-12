Глянцева чи матова: якою стороною фольги обертати продукти при запіканні

Фольга використовується не тільки для запікання, але і для різних побутових потреб

Фольга, що використовується в кулінарії, полегшує життя будь-якій господині чи господареві. З її допомогою можна упаковувати та заморожувати продукти, а також фольга допомагає почистити кухонні прилади.

Найпопулярніше призначення — це запікання продуктів. Особливо м’яса та риби. Як пише "Скарбничка", немає великої різниці, якою стороною фольги запікати в духовці продукти.

Нічого страшного не станеться, якщо запікати тією чи іншою стороною. Відображаюча здатність обох сторін плівки майже однакова, різниця становить лише від 8 до 10%. Єдине, що може вплинути – це смак. Все-таки є невеликі відмінності. Глянцева сторона зберігає тепло, а ось притягує тепло все ж таки краще матова сторона.

Варто знати, що ніяких шкідливих речовин фольга за великої температури не виділяє. Харчовий алюмінієвий лист є абсолютно нешкідливим.

Якщо боїтеся пересушити страву, загорніть рибу чи м’ясо блискучою стороною фольги, адже дзеркальна поверхня не сприяє прилипанню.

Раніше суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як смачно приготувати будь-яку страву.