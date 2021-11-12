Глянцевая или матовая: какой стороной фольги оборачивать продукты при запекании

Фольга используется не только для запекания, но и для различных бытовых нужд

Фольга, используемая в кулинарии, облегчает жизнь любой хозяйке или хозяину. С ее помощью можно упаковывать и замораживать продукты, а также фольга помогает почистить кухонные приборы. Кроме этого, использование тонких алюминиевых листов помогает при болях, а также увеличивает скорость Wi-Fi.

Самое популярное ее предназначение – это запекание продуктов. Особенно мяса и рыбы. Как пишет "Копилка", нет большой разницы, какой стороной фольги запекать в духовке продукты.

Ничего ужасного не произойдет, если запекать той либо другой стороной. Отражающая способность обеих сторон пленки почти одинакова, разница составляет только от 8 до 10%. Единственное, на что может повлиять – это вкус. Все-таки, есть небольшие отличия. Глянцевая сторона сохраняет тепло, а вот притягивает тепло все же лучше матовая сторона.

Стоить знать, что никаких вредных веществ фольга при большой температуре не выделяет. Пищевой алюминиевый лист абсолютно безвреден.

Если боитесь пересушить блюдо, заверните рыбу или мясо блестящей стороной фольги, ведь зеркальная поверхность не способствует прилипанию.

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