Укр

Глянцевая или матовая: какой стороной фольги оборачивать продукты при запекании

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
188
Тонкие алюминиевые листы пользуется большой популярностью среди хозяек Новость обновлена 12 ноября 2021, 10:58
Тонкие алюминиевые листы пользуется большой популярностью среди хозяек

Фольга используется не только для запекания, но и для различных бытовых нужд

Фольга, используемая в кулинарии, облегчает жизнь любой хозяйке или хозяину. С ее помощью можно упаковывать и замораживать продукты, а также фольга помогает почистить кухонные приборы. Кроме этого, использование тонких алюминиевых листов помогает при болях, а также увеличивает скорость Wi-Fi.

Самое популярное ее предназначение – это запекание продуктов. Особенно мяса и рыбы. Как пишет "Копилка", нет большой разницы, какой стороной фольги запекать в духовке продукты.

Ничего ужасного не произойдет, если запекать той либо другой стороной. Отражающая способность обеих сторон пленки почти одинакова, разница составляет только от 8 до 10%. Единственное, на что может повлиять – это вкус. Все-таки, есть небольшие отличия. Глянцевая сторона сохраняет тепло, а вот притягивает тепло все же лучше матовая сторона.

Стоить знать, что никаких вредных веществ фольга при большой температуре не выделяет. Пищевой алюминиевый лист абсолютно безвреден.

Если боитесь пересушить блюдо, заверните рыбу или мясо блестящей стороной фольги, ведь зеркальная поверхность не способствует прилипанию.

Ранее судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как вкусно приготовить любое блюдо.

Теги:
#Продукты #Фольга #Лайфхаки #Запекание
В больницы попали еще более четырех тысяч человек
Украина
Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В больницы попали еще более четырех тысяч человек
Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
Дата публикации
Категория
В масках многие были только на официальной части празднования
Ни дистанции, ни масок: сеть возмутила вечеринка в честь присяги Терехова как мэра Харькова (видео)
Дата публикации
Категория
Лечение коронавируса.
Как и через сколько времени после заражения проявляется "Дельта"-штамм COVID-19
Дата публикации
Категория
Toyota, под колесами которой оказались дети
Сотрясение мозга и ушибы: что известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Харькове
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба говорит, что Москва понимает лишь язык силы
Мы очень обеспокоены: Кулеба предупредил о возможном продвижении России вглубь Украины