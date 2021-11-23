Як правильно вибрати хурму, яка не в’яже: дієві поради

Хурма – ягода, яка нікого не залишає байдужим.

З листопада до січня починається сезон незвичайної ягоди, яку ще називають "серцевим яблуком", – хурми. Це дуже смачний і корисний продукт, який наситить ваш організм енергією в холодну пору.

Однак часто після покупки виявляється, що хурма — терпка і в’яже у роті. Як уникнути цього та як правильно вибирати смачну хурму, розповіла нутриціолог Анна, більш відома в Інстаграмі під ніком annokado.

Користування хурми

Хурма – це природний антидепресант. Вітаміни групи В і магній, які містяться в ній, допомагають зняти нервову напругу і боротися зі втомою.

Також хурма корисна для серця – вона допоможе зміцнити стінки судин та серцевий м’яз коштом магнію та калію.

Крім цього, хурма — це відмінний "захисник" імунітету, адже в ній міститься багато вітаміну С.

Користуючись своєю сечогінною властивістю хурма також виводить зайву воду та допомагає при набряках.

А наявність у хурмі вітаміну А допоможе покращити зір.

Кому не можна їсти хурму

Хурму не можна:

при запорах (хурма закріплює)

при надмірній вазі (не рекомендується з’їдати більш як 1 штуку)

дітям віком до 3-х років.

Як правильно вибирати хурму

Покупку хурми слід почати з вибору сорту, і, відштовхуючись від цього, приступати до вибору стиглих ягід.

Наприклад, сорт "Бичаче серце" — найбільший. У такої ягоди тонка шкірка і ніжніший м'якуш. Щоб вибрати зрілий плід, потрібно звертати увагу на майже прозору хурму, яка ніби зараз лусне.

Загалом правила вибору хурми такі:

Її треба понюхати. Зріла хурма має тонкий медовий аромат. Подивитися на плодоніжку. Вона має бути сухою. Поторкайте бочки. Вони мають бути м’якими, але пружними. Оцінити колір. Зріла хурма завжди має насичений колір.

Що робити, якщо купив хурму, що в’яже

Покладіть хурму на один-два дні у морозильник. Так пропаде в’язкість і вона стане солодшою.

Або, покладіть незрілу хурму в пакет із яблуками та бананами, зав’яжіть і приберіть у темну шафу на 3-4 дні.

І третій варіант: залийте хурму гарячою водою на 12-14 годин, а потім занурте у окріп.

В цілому, яку б хурму ви не взяли, вона сприятливо позначиться на вашому організмі.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не можна зберігати в холодильнику, адже вони втрачають свої корисні властивості.