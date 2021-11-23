Як правильно вибрати хурму, яка не в’яже: дієві поради
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Хурма – ягода, яка нікого не залишає байдужим.
З листопада до січня починається сезон незвичайної ягоди, яку ще називають "серцевим яблуком", – хурми. Це дуже смачний і корисний продукт, який наситить ваш організм енергією в холодну пору.
Однак часто після покупки виявляється, що хурма — терпка і в’яже у роті. Як уникнути цього та як правильно вибирати смачну хурму, розповіла нутриціолог Анна, більш відома в Інстаграмі під ніком annokado.
Користування хурми
- Хурма – це природний антидепресант. Вітаміни групи В і магній, які містяться в ній, допомагають зняти нервову напругу і боротися зі втомою.
- Також хурма корисна для серця – вона допоможе зміцнити стінки судин та серцевий м’яз коштом магнію та калію.
- Крім цього, хурма — це відмінний "захисник" імунітету, адже в ній міститься багато вітаміну С.
- Користуючись своєю сечогінною властивістю хурма також виводить зайву воду та допомагає при набряках.
- А наявність у хурмі вітаміну А допоможе покращити зір.
Кому не можна їсти хурму
Хурму не можна:
- при запорах (хурма закріплює)
- при надмірній вазі (не рекомендується з’їдати більш як 1 штуку)
- дітям віком до 3-х років.
Як правильно вибирати хурму
Покупку хурми слід почати з вибору сорту, і, відштовхуючись від цього, приступати до вибору стиглих ягід.
Наприклад, сорт "Бичаче серце" — найбільший. У такої ягоди тонка шкірка і ніжніший м'якуш. Щоб вибрати зрілий плід, потрібно звертати увагу на майже прозору хурму, яка ніби зараз лусне.
Загалом правила вибору хурми такі:
- Її треба понюхати. Зріла хурма має тонкий медовий аромат.
- Подивитися на плодоніжку. Вона має бути сухою.
- Поторкайте бочки. Вони мають бути м’якими, але пружними.
- Оцінити колір. Зріла хурма завжди має насичений колір.
Що робити, якщо купив хурму, що в’яже
- Покладіть хурму на один-два дні у морозильник. Так пропаде в’язкість і вона стане солодшою.
- Або, покладіть незрілу хурму в пакет із яблуками та бананами, зав’яжіть і приберіть у темну шафу на 3-4 дні.
- І третій варіант: залийте хурму гарячою водою на 12-14 годин, а потім занурте у окріп.
Раніше "Телеграф" писав, які продукти не можна зберігати в холодильнику, адже вони втрачають свої корисні властивості.
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