"Ніякі": Комаровський назвав каші, які можуть зашкодити організму

Відомий педіатр поділився списком круп, які не радять купувати українцям

Лікар Євген Комаровський вважає каші у гарних пакетиках, які зазвичай звикли бачити на полицях магазинів, не корисними та радить їх не купувати.

Про те, що у крупах із "порожніми" вуглеводами немає жодної користі, педіатр розповів на своїй сторінці в YouTube.

За словами Комаровського, першою до списку "ніяких" каш потрапила вівсянка. Йдеться про кашу швидкого приготування, яка продається у яскравих пакетиках і часто приваблює покупців. Педіатр зазначає, що такий продукт можна назвати "найшкідливішим, який тільки можна придумати".

Щоб отримати з вівсянки користь, педіатр порадив українцям купувати крупу в пластівцях, яку необхідно варити приблизно 15 хвилин.

Також до списку "шкідливих", за версією Комаровського, увійшла манка. Незважаючи на те, що ми звикли з дитинства до цієї каші, лікар зазначає, що вона містить вуглеводи, що легко засвоюються, тож не мають нічого корисного для нашого організму, адже манка при обробці позбавляється найкориснішого — оболонки.

Третя крупа, яку не варто купувати, і на думку лікаря вона вважається "ніякою", — білий рис. Він запевняє, що каша взагалі не несе жодної користі при вживанні.

Які ж крупи варто вживати?

Комаровський розповів, що, за версією лікарів з усього світу, є сім найкорисніших каш.

Педіатр радить українцям частіше купувати гречку, не пакетовану вівсянку, перлівку, пшоно, кукурудзяну крупу, бурий рис, а також лляну крупу.

Наостанок Комаровський зазначив, що користь круп залежить також від способу їх приготування.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

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