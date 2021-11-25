Секс допоміг жінці дізнатися про смертельно небезпечну хворобу: подробиці

Жінка під час близькості помітила ущільнення на своїх грудях

У Великій Британії 52-річній жительці міста Олдершот активне сексуальне життя допомогло дізнатися про смертельно небезпечну хворобу.

Історію жінки з графства Гемпшир передає видання Daily Star.

Тіна Грей (так звати жінку) розповіла, що вони з чоловіком стали дуже близькими в сексуальному плані після того, як у неї почалася менопауза. Жінка каже, що вони стали набагато частіше займатися сексом і один із моментів близькості допоміг жінці дізнатися про рак грудей, що врятувало їй життя.

Якось жінка провела рукою по своїх грудях і помітила ущільнення на одній із них. Злякавшись, Тіна Грей звернулася до чоловіка, щоб зрозуміти, чи їй не здалося. Чоловік, на жаль, також помітив зміни у верхній частині тіла дружини, виявивши у грудях щось схоже на "гулю".

"Ми вже давно разом, тому я добре знаю географію тіла Тіни. Я відчув, що в її грудях є щось дивне. І ми вирішили, що треба це перевірити", — розповів чоловік про те, що відбувається.

Виявилося, що саме близькість допомогла жінці вчасно звернутися за допомогою лікарів, які діагностували у неї рак обох грудей. Своєчасна діагностика та хірургічне втручання не дозволили раку поширитися на інші органи і тепер життю 52-річної британки нічого не загрожує.

Тіна Грей разом із чоловіком

Наразі життю британки нічого не загрожує

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