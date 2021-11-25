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Секс допоміг жінці дізнатися про смертельно небезпечну хворобу: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тіна Грей разом із чоловіком Дезом
Тіна Грей разом із чоловіком Дезом

Жінка під час близькості помітила ущільнення на своїх грудях

У Великій Британії 52-річній жительці міста Олдершот активне сексуальне життя допомогло дізнатися про смертельно небезпечну хворобу.

Історію жінки з графства Гемпшир передає видання Daily Star.

Тіна Грей (так звати жінку) розповіла, що вони з чоловіком стали дуже близькими в сексуальному плані після того, як у неї почалася менопауза. Жінка каже, що вони стали набагато частіше займатися сексом і один із моментів близькості допоміг жінці дізнатися про рак грудей, що врятувало їй життя.

Якось жінка провела рукою по своїх грудях і помітила ущільнення на одній із них. Злякавшись, Тіна Грей звернулася до чоловіка, щоб зрозуміти, чи їй не здалося. Чоловік, на жаль, також помітив зміни у верхній частині тіла дружини, виявивши у грудях щось схоже на "гулю".

"Ми вже давно разом, тому я добре знаю географію тіла Тіни. Я відчув, що в її грудях є щось дивне. І ми вирішили, що треба це перевірити", — розповів чоловік про те, що відбувається.

Виявилося, що саме близькість допомогла жінці вчасно звернутися за допомогою лікарів, які діагностували у неї рак обох грудей. Своєчасна діагностика та хірургічне втручання не дозволили раку поширитися на інші органи і тепер життю 52-річної британки нічого не загрожує.

Тіна Грей разом із чоловіком
Тіна Грей разом із чоловіком
Наразі життю британки нічого не загрожує
Наразі життю британки нічого не загрожує

Раніше "Телеграф" повідомляв, що актор зі США, який володіє найбільшим пенісом у світі, розповів про секс зі знаменитостями.

Теги:
#Велика Британія #Рак грудей #Секс
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