"Всі просять показати": актор із найбільшим пенісом у світі розповів про секс зі знаменитостями

Чоловік заявив, що його не хочуть брати в кіно через розмір його органу

Американець Джона Фелкон, який заявляє, що має найбільший пеніс у світі, розповів, що займався сексом з багатьма знаменитостями.

Про це пише The Sun.

22 жовтня 51-річний актор із Нью-Йорка став героєм ранкового шоу на телеканалі ITV. Чоловік поскаржився ведучим, що через довжину 34 см його часто зупиняє служба безпеки аеропорту. А найнеприємніше, за його словами, через розмір пеніса до нього ставляться упереджено, вважаючи його поганою людиною. Також він розповів, що коли люди дізнаються, хто він, то просять при них виміряти довжину статевого органу.

Джона Фелкон нагадав, що він бісексуальний. Чоловік розповів, що мав інтимний зв’язок з багатьма відомими людьми, включаючи порнозірок та акторів, серед яких були навіть лауреати премії "Оскар".

Актор здобув популярність у 1999 році, коли його вперше назвали чоловіком з найбільшим пенісом у світі. У 2017 році він розповідав, що йому складно влаштуватися на роботу за фахом, бо багатьох лякає слава його органу.

Джона Фелкон розповів, які проблеми завдає його пеніс.

Нагадаємо, у російському Владивостоці депутата затримали за те, що він показував фалоімітатор 11-річному хлопчику.