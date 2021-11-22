"Все просят показать": актер с самым большим пенисом в мире рассказал о сексе со знаменитостями

Мужчина заявил, что его не хотят брать в кино из-за размера его достоинства

Американец Джона Фэлкон, который заявляет, что у него самый большой пенис в мире, рассказал, что занимался сексом со многими знаменитостями.

Об этом пишет The Sun.

22 октября 51-летний актер из Нью-Йорка стал героем утреннего шоу на телеканале ITV. Мужчина пожаловался ведущим, что из-за достоинства длинной в 34 см его часто останавливает служба безопасности аэропорта. А самое неприятное, по его словам, что из-за размера пениса к нему относятся предвзято, считая его плохим человеком. Также он рассказал, что когда люди узнают кто он, то просят при них измерить длину полового органа.

Джона Фэлкон напомнил, что он бисексуален. Мужчина рассказал, что у него была интимная связь со многими известными людьми, включая порнозвезд и актеров, среди которых были даже лауреаты премии "Оскар".

Актер получил известность в 1999 году, когда его впервые назвали мужчиной с самым большим пенисом в мире. В 2017 году он рассказывал, что ему сложно устроиться на работу по профессии, потому что многих пугает слава его органа.

Джона Фэлкон рассказал, какие проблемы доставляет его пенис

Напомним, в российском Владивостоке депутата задержали за то, что он показывал фаллоимитатор 11-летнему мальчику.