Українці з рідкісним захворюванням, яка мала лише 3 зуби, наростили одразу 28: фото до та після

Дівчина страждає на рідкісне захворювання під назвою херувізм.

Киянка Ольга Мацик у свої 32 роки мала лише 3 зуби. Причиною цього було надзвичайно рідкісне захворювання – херувізм. За всю історію спостережень у світі фахівці зафіксували близько 300 людей. Задокументовані та описані у літературі випадки зубної імплантації у таких людей — одиниці.

Херувізм – це рідкісне генетичне захворювання фіброзної та кісткової тканин, яке характеризується збільшенням нижньої та верхньої щелеп, часто пов’язане із втратою зубів та порушенням функції щелеп. Медикаментозна терапія для таких пацієнтів не дає жодних результатів, тому зараз однозначного плану лікування таких хворих не існує. Водночас відсутність зубів може призвести до порушення функцій дихання і ковтання, не кажучи про естетичні вади зовнішності і викликані ними комплекси і депресії.

Проте київські лікарі зуміли за 7 годин наростити дівчині майже 3 десятки зубів та подарувати їй нову посмішку. Лікарі стоматологічної клініки Заблоцького провели складну операцію, завдяки якій дівчина тепер має усі 28 зубів.

У Ольги було всього 3 зуби

До стоматологічної операції Ользі було складно говорити через відсутність зубних рядів, у неї були губи, що запали, і складності з пережовуванням їжі, як у повністю беззубої людини. Більшість зубів Ольга втратила ще у підлітковому віці, деякі постійні зуби у неї взагалі не виросли, а виросли – випали.

"Ті зуби, що почали у мене виростати на заміну молочним, — ділиться Ольга Мацик, — почали рости в різні боки. Виглядало це не дуже красиво і, звичайно, спричиняло величезний дискомфорт і комплекси".

До стоматологічної операції вона мала лише три зуби. Дівчина з підліткового віку боролася з недугою – вона вже перенесла дві пластичні операції зі зменшення обличчя та кісток щелепи.

Дівчина втратила зуби ще у підлітковому віці

"У нас є велика мета — встановити Ользі такі штучні зуби, які б нічим не відрізнялися від справжніх зубів, — каже лікар-стоматолог, власник клініки Ярослав Заблоцький. — Щоб вона могла їсти, посміхатися і насолоджуватися життям, як звичайна людина зі здоровими зубами Ольга потрапила до нас у клініку, маючи один зуб на нижній щелепі і два зуби на верхній.Випадок настільки складний, що традиційні вставні зубні протези не допоможуть — їм просто нема на чому триматися.Єдиним варіантом є вживлення імплантатів (штучного титанового коріння), до яких прикручуються зубні протези Під час цієї 7-годинної операції, що проводиться під наркозом, лікарі нашої клініки встановили п’ять імплантатів на нижню щелепу і п’ять – на верхню, що було дуже складно та ризиковано, адже через хворобу в кістках щелеп є непрогнозовано порожнечі, що перебудовуються – тому моделювати зубний ряд довелося за допомогою спеціальної комп’ютерної програми".

А так дівчина виглядає після операції

Попри великі ризики та складність медичного випадку, операція пройшла успішно, але стоматологи не мають 100% впевненості, що імплантати приживуться. Якщо приживка пройде добре, пацієнтці тимчасові зуби замінять постійними вже через 6 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про француза, який відрізав собі ніс, вуха та губи, щоб стати схожим на інопланетянина.