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Поліпшують сон і потенцію: чому потрібно їсти гарбузове насіння

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Яку користь несе в собі гарбузове насіння
Яку користь несе в собі гарбузове насіння

Насіння гарбуза однаково корисне як для жінок, так і для чоловіків

Більшість навіть не підозрює, але гарбузове насіння — це справжнє джерело величезної кількості вітамінів, мінералів, а також амінокислот, які так потрібні кожній людині.

Для чого потрібно вживати гарбузове насіння та яка в ньому користь, на своїй сторінці в соцмережі розповіла нутриціолог Людмила Горбуля.

За словами фахівчині, насіння гарбуза насичене великою кількістю мінералів. Серед них магній, який покращує сон, марганець — важлива складова під час вироблення колагену, адже без нього кістки та шкіра просто не можуть бути здоровими. А також цинк, який здатен підтримувати здоровий імунітет, красу шкіри та гострість зору.

Також при регулярному вживанні такого насіння організм отримує потрібні антиоксиданти, а саме — каротиноїди та вітаміни Е. Вони потрібні для зняття запалень, які виникають в організмі, аби сприяти запобіганню хвороб.

Гарбузове насіння має властивість регулювати рівень цукру у крові, тому що насіння покращує регуляцію інсуліну та захищає органи він наслідків хвороб.

Для чоловіків насіння корисне, адже здатне покращити якість сперми та навіть зберегти здоров'я простати при регулярному вживанні.

А "Телеграф" своєю чергою відзначить, що користь організму приносить не обсмажене, а сире гарбузове насіння. Упродовж дня варто вживати не більше 100 грамів зерняток, попередньо поділивши їх на порції.

Також нагадаємо, які продукти краще не зберігати в холодильнику, через те, що вони втрачають свої корисні властивості під впливом низьких температур.

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Теги:
#Діабетики #Вітаміни #Потенція #Гарбуз #Насіння #Поради #Нутриціолог
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