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Здорове меню й табу на голодування: як дієтологи радять відзначити Новий рік-2022

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Зазвичай святковий стіл в Україні дуже пишний і часто — з великою кількістю жирної їжі Новина оновлена 30 грудня 2021, 14:22
Зазвичай святковий стіл в Україні дуже пишний і часто — з великою кількістю жирної їжі

У МОЗ дали кілька рекомендацій щодо меню, щоб 2022 рік не почався з проблем із ШКТ

В Україну йдуть новорічні урочистості, які здавна асоціюються зі "святами шлунку". Чи не в кожній українській родині 31 грудня подають на стіл безліч смачних страв, щоб ні в чому не відмовляти в перші хвилини (а судячи з кількості їжі — дні) нового року.

Меню, яке часто є жирним і згубним для органів шлунково-кишкового тракту, стурбовані в МОЗ і дали кілька порад, як увійти у 2022 рік зі здоровими звичками.

Дієтологи МОЗ пропонують українцям запровадити нову традицію та у новорічному меню дотримуватися правил здорового харчування.

Щоб не було поганого самопочуття у 2022 році, слід:

  • обмежити кількість копченостей та консервів на столі;
  • віддати перевагу не смаженим м’ясу та рибі, а запеченим;
  • додати на стіл більше овочевих салатів без майонезної заправки, альтернатива якій — йогурт або олія;
  • відмовитися від солодких газованих напоїв на користь води, чаю, морсу;
  • тістечка та торти краще замінити фруктами.

Що ж до алкоголю, то медики радять пам’ятати: безпечної дози не існує.

Крім того, дієтологи радять не переїдати на свята, але й не голодувати весь день, щоб добре підкріпитися ввечері. Інтервали між їжею мають бути 3-4,5 години.

Зазначимо, що перша леді України Олена Зеленська радить як правильне харчування запікати в духовці скумбрію в травах. Проте в ефірі програми дружина президента обмовилася та стала героїнею мемів.

Теги:
#Поради #Меню #Страви #Новий рік
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