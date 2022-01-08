В Індії чоловік "підсів" на ковід-уколи і зробив більше десятка щеплень: що відомо

Чоловік запевняє, що уколи проти коронавірусу рятували його від болю

В одному з населених пунктів Індії чоловік стверджує, що отримав щеплення від коронавірусу 11 разів. За офіційними даними, які надали у тутешньому відомстві з охорони здоров'я, вказана особа щепилася не менше 8 разів.

Як повідомляє видання BBC, 65-річний Брамдео Мандал, житель штату Біхар, який раніше працював листоношею, зараз перебуває на пенсії.

За словами пенсіонера, упродовж 2021 року він більше десяти разів отримував щеплення проти коронавірусної інфекції та при цьому не мав жодних неприємних наслідків. Напроти, уколи допомагали залишатися здоровим, не відчувати болю. Завдяки їм він навіть відмовитися від палиці, з якою йому доводилося ходити через проблеми з ногою.

Коли містер Мондал врешті прийшов на щеплення до табору добровільної вакцинації в 12 раз, його зупинили. Зараз за вказаним фактом триває розслідування, яке допоможе встановити, яким чином чоловіку вдалося отримати стільки ковід-уколів. Розглядають версію щодо ймовірного збою в порталі, де фіксують наявність щеплень у конкретної людини та можливу халатність людей, працюючих у центрах вакцинації.

Попередньо вже з'ясовано, що лише упродовж останніх чотирьох місяців пенсіонер отримав 8 доз вакцини проти коронавірусу.

Також зазначається, що в місцях, де чоловік отримував уколи, попередню реєстрацію не вимагають. При собі потрібно мати лише документи, що підтверджують особу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в громадському транспорті в місті Одеса чоловік влаштував антивакс-шоу для пасажирів. Одесит виступив в трамваї з промовою щодо обов'язкової відмови від вакцинації проти коронавірусу та закликав людей "не вестися на тисячу, обіцяну урядом", мотивуючи це прикладом власного товариша, який опинився на тому світі за кілька днів після ковід-уколу.