"Зробив щеплення і через два дні в труні!" Антивакцинатор влаштував шоу в одеському трамваї (відео)

Одесит переконаний, що щеплення проти ковіду — пряма дорога у могилу

В Одесі антивакцинатор влаштував шоу у громадському транспорті. Дорослий чоловік голосно розповідав про смертельні наслідки щеплень проти коронавірусу та закликав громадян відмовитися від уколів та не вестися на обіцяну урядом тисячу гривень.

Відеозапис, на якому зафіксовано одесита-пропаганиста, оприлюднив Telegram-канал "Х**вая Одесса".

На кадрах чоловік, який перебуває у місцевому трамваї звертається до інших пасажирів та закликає відмовитись від ковід-вакцинації. Чоловік запевняє одеситів, що його знайомий не так давно зробив собі укол проти коронавірусної інфекції, після чого буквально за кілька днів опинився в труні, а троє його дітей залишилися сиротами після смерті батька.

"Не робіть щеплення! У мене знайомий вколов собі вакцину, через два дні він у труні, а троє дітей сироти", — сказав антивакцинатор.

Заклики чоловіка не робити вакцинацію в громадському транспорті Одеси

У коментарях під відео дехто з користувачів мереж думку чоловіка підтримують та відзначають, що він не антиваксер, а людина, яка дійсно розуміє все, що відбувається навколо.

Дехто наголошує, що й справді дієвої вакцини проти коронавірусної інфекції в наш час немає. До прикладу популярний серед жителів країни "Короновак" вважають "простою водичкою", яка навіть не котирується за кордоном, а "Астразенеку" та "Модерну" відносять до тих, що викликають в подальшому проблеми із серцем та ймовірну появу тромбів.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український депутат-антивакцинатор влаштував скандал в аеропорту через те, що його не пустили на реєстрацію перед польотом без маски. Урядовець заявив, що відстоюватиме свої права у суді.