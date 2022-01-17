Які маски найкраще захищають від коронавірусу: фахівці дали пояснення

Не всі маски однаково ефективно захищають від інфікування.

Ось уже два роки світ проживає в умовах поширення коронавірусної інфекції COVId-19, але у світі досі немає єдиної думки про те, які маски найефективніше захищають від інфікування. Відповісти на це питання спробували фахівці центру контролю за хворобами США (CDC) у своїх нових рекомендаціях.

Зокрема, у нових інструкціях зазначено, що маска повинна щільно прилягати до обличчя, давати найбільший захист та бути зручною для постійного носіння.

Зазначається, що маски з вільноплетеної тканини дають мінімальний захист. Трохи краще в цьому плані показують себе маски із щільної тканини, складеної в кілька кульок.

Для кращого захисту варто звернути увагу на маски або хірургічні маски типу KN95.

Однак найкращий захист забезпечують маски-респіратори на зразок N95 або інших, наприклад, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99 і R100.

"Важливо пам’ятати, що будь-яка маска краща, ніж відсутність маски", — зазначили в CDC.

При виборі маски варто звернути увагу на те, щоб вона щільно прилягала до носа, рота та підборіддя, а повітря не повинно виходити з області біля очей або з боків.

Як повідомлялося раніше, у Румунії нещодавно заборонили носити тканинні маски у публічних місцях. Тепер це розцінюється як відсутність маски і карається штрафом до 3,8 тисячі гривень.