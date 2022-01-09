Загрожує серйозний штраф: у Румунії заборонять носити маски з тканини

Тепер у Румунії можна виходити на вулицю або в хірургічній масці або в респіраторі.

У Румунії через ситуацію з коронавірусом вводять заборону носіння тканинних масок. Тепер за це загрожує великий штраф.

Про це пише місцеве видання digi24.ro.

За словами міністра внутрішніх справ країни Лучіана Боде, з 8 січня носіння тканинної маски прирівнюватиметься до відсутності маски, а за це загрожує штраф 2 500 леїв (близько 3,8 тисячі гривень). Таким чином, мешканці Румунії будуть змушені в громадських місцях носити або хірургічні маски, або респіратори класу FFP2.

Втім, будуть і винятки із правил. Так штрафувати не будуть:

дітей віком до 5 років;

осіб, що знаходяться у приміщеннях на самоті;

телеведучих та гості телепрограм, якщо між ними дотримано відстані 3 метри;

священнослужителів під час проведення богослужінь, якщо ті дотримуються соціального дистанціювання;

людей, які займаються спортом або важкою фізичною працею.

У Румунії зростання кількості нових випадків інфікування COVID-19 почало помічати з початку січня. Станом за 7 січня в країні виявили 5,9 тисяч нових випадків хвороби.

Нагадаємо, в Україні на ранок 8 січня було виявлено 3195 нових інфікувань. У лідерах із поширення хвороби знаходяться Львівська область, Київ та Івано-Франківська область.