Загрожує серйозний штраф: у Румунії заборонять носити маски з тканини
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Тепер у Румунії можна виходити на вулицю або в хірургічній масці або в респіраторі.
У Румунії через ситуацію з коронавірусом вводять заборону носіння тканинних масок. Тепер за це загрожує великий штраф.
Про це пише місцеве видання digi24.ro.
За словами міністра внутрішніх справ країни Лучіана Боде, з 8 січня носіння тканинної маски прирівнюватиметься до відсутності маски, а за це загрожує штраф 2 500 леїв (близько 3,8 тисячі гривень). Таким чином, мешканці Румунії будуть змушені в громадських місцях носити або хірургічні маски, або респіратори класу FFP2.
Втім, будуть і винятки із правил. Так штрафувати не будуть:
- дітей віком до 5 років;
- осіб, що знаходяться у приміщеннях на самоті;
- телеведучих та гості телепрограм, якщо між ними дотримано відстані 3 метри;
- священнослужителів під час проведення богослужінь, якщо ті дотримуються соціального дистанціювання;
- людей, які займаються спортом або важкою фізичною працею.
У Румунії зростання кількості нових випадків інфікування COVID-19 почало помічати з початку січня. Станом за 7 січня в країні виявили 5,9 тисяч нових випадків хвороби.
Нагадаємо, в Україні на ранок 8 січня було виявлено 3195 нових інфікувань. У лідерах із поширення хвороби знаходяться Львівська область, Київ та Івано-Франківська область.
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