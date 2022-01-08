Сплеск захворюваності у частині регіонів: статистика коронавірусу в Україні на 8 січня

У чотирьох областях на Різдво не зафіксували смертей від COVID.

В Україні минулої доби коронавірус виявили у 3 195 людей. Серед них — 37 медиків та 151 дитина. Кількість виявлених заражень менше ніж напередодні.

Про це повідомляє МОЗ.

За п’ятницю:

госпіталізовано – 1 752 осіб (напередодні – 1 866);

одужали — 1942 (днем раніше — 5595);

летальних випадків — 76 ( попередньої доби — 192 смертей).

Найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксували у Львівській області – 296 за добу. Також багато нових пацієнтів у Києві – 291 та Івано-Франківській області – 243 особи. Найменше заражень у Херсонській області – 1 випадок.

Рівень смертності від коронавірусу найвищий у Києві — 10 випадків, у Волинській, Луганській, Одеській та Хмельницькій смерті не зафіксовані.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні було виявлено штам "Омікрон", який уже став домінуючим у США та Великій Британії. Він може викликати нову хвилю коронавірусу — зростання кількості випадків у другій половині січня і може дати додаткове ускладнення у маленьких дітей.