Укр

Всплеск заболеваемости в части регионов: статистика коронавируса в Украине на 8 января

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Выздоровевших стало меньше Новость обновлена 08 января 2022, 08:31
Выздоровевших стало меньше

В четырех областях в Рождество не зафиксировали смертей от COVID.

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 3 195 человек. Среди них — 37 медиков и 151 ребенок. Количество выявленных заражений меньше чем накануне.

Об этом сообщает Минздрав.

За пятницу:

  • госпитализированы — 1 752 человек (накануне — 1 866);
  • выздоровели — 1 942 (днем ранее — 5 595);
  • летальных случаев — 76 ( в предыдущее сутки — 192 смертей).

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области — 296 за сутки. Также много новых пациентов в Киеве — 291 и Ивано-Франковской области — 243 человека. Меньше всего заражений в Херсонской области — 1 случай.

Уровень смертности от коронавируса выше всего в Киеве — 10 случаев, в Волынской, Луганской, Одесской и Хмельницкой летальных исходов не зафиксировано.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине был выявлен штамм "Омикрон", который уже стал доминирующим в США и Великобритании. Он может вызвать новую волну коронавируса — рост числа случаев во второй половине января и может дать дополнительное осложнение у маленьких детей.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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