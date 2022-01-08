Всплеск заболеваемости в части регионов: статистика коронавируса в Украине на 8 января
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В четырех областях в Рождество не зафиксировали смертей от COVID.
В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 3 195 человек. Среди них — 37 медиков и 151 ребенок. Количество выявленных заражений меньше чем накануне.
Об этом сообщает Минздрав.
За пятницу:
- госпитализированы — 1 752 человек (накануне — 1 866);
- выздоровели — 1 942 (днем ранее — 5 595);
- летальных случаев — 76 ( в предыдущее сутки — 192 смертей).
Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области — 296 за сутки. Также много новых пациентов в Киеве — 291 и Ивано-Франковской области — 243 человека. Меньше всего заражений в Херсонской области — 1 случай.
Уровень смертности от коронавируса выше всего в Киеве — 10 случаев, в Волынской, Луганской, Одесской и Хмельницкой летальных исходов не зафиксировано.
Как ранее писал "Телеграф", в Украине был выявлен штамм "Омикрон", который уже стал доминирующим в США и Великобритании. Он может вызвать новую волну коронавируса — рост числа случаев во второй половине января и может дать дополнительное осложнение у маленьких детей.
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