Количество выздоровлений резко упало: статистика COVID в Украине на 7 января
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Несколько дней подряд в стране фиксируют рост заболеваемости COVID-19.
За минувшие сутки в Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом на почти тысячу случаев. На утро 7 января выявили 7 177 новых заражений "короной". Среди них — 364 ребенка и 203 медработника.
Об этом сообщает Минздрав в утренней суточной сводке.
За четверг:
- госпитализированы — 1 866 человек (накануне — 2 028);
- выздоровели — 5 595 (днем ранее — 9 121);
- летальных случаев — 192 ( в предыдущей сводке — 187 смертей).
Лидерами по заболеваемости среди регионов стали:
- Киев — 904 человека,
- Харьковщина — 652,
- Ивано-Франковщина — 505.
На первых местах по количеству летальных случаев — Днепропетровщина (23), Киев (21), Киевская область (19).
Продолжается вакцинация от коронавируса — за минувшие сутки привили одной дозой 21 997 людей, закончили иммунизацию – 44 836 человек, допдозу получили 388, бустер – 4 620.
Как ранее писал "Телеграф", возможность получения третьей бустерной дозы от коронавируса, на фоне распространения штамма "Омикрон", открыли для всех совершеннолетних украинцев. Делать ее нужно спустя 6-9 месяцев после стандартных двух прививок.
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