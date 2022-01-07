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Количество выздоровлений резко упало: статистика COVID в Украине на 7 января

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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В Украине циркулирует несколько штаммов коронавируса Новость обновлена 07 января 2022, 08:37
В Украине циркулирует несколько штаммов коронавируса

Несколько дней подряд в стране фиксируют рост заболеваемости COVID-19.

За минувшие сутки в Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом на почти тысячу случаев. На утро 7 января выявили 7 177 новых заражений "короной". Среди них — 364 ребенка и 203 медработника.

Об этом сообщает Минздрав в утренней суточной сводке.

За четверг:

  • госпитализированы — 1 866 человек (накануне — 2 028);
  • выздоровели — 5 595 (днем ранее — 9 121);
  • летальных случаев — 192 ( в предыдущей сводке — 187 смертей).

Лидерами по заболеваемости среди регионов стали:

  • Киев — 904 человека,
  • Харьковщина — 652,
  • Ивано-Франковщина — 505.

На первых местах по количеству летальных случаев — Днепропетровщина (23), Киев (21), Киевская область (19).

Продолжается вакцинация от коронавируса — за минувшие сутки привили одной дозой 21 997 людей, закончили иммунизацию – 44 836 человек, допдозу получили 388, бустер – 4 620.

Как ранее писал "Телеграф", возможность получения третьей бустерной дозы от коронавируса, на фоне распространения штамма "Омикрон", открыли для всех совершеннолетних украинцев. Делать ее нужно спустя 6-9 месяцев после стандартных двух прививок.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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