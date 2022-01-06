"Переходимо до стадії зростання": аналітик спрогнозував нову хвилю COVID-19

Майже 20% тестів на коронавірус, зроблених за добу, виявляються позитивними

Нову хвилю коронавірусу, пов’язану, перш за все, з більш заразними "Омікрон"-варіантом COVID-19 у МОЗ прогнозували на другу половину січня. Проте кількість інфікованих почала збільшуватися вже з початку нового року.

Такими даними оперує системний аналітик Євгеній Істребін, про що він розповів на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, все свідчить про те, що захворюваність на коронавірус в Україні знову переходить "до стадії зростання".

Так, середня кількість позитивних результатів тестів на ковід вже перевищила 16%. Показники за добу 5 січня взагалі демонструють цифру в 19,7%.

Графік приросту хворих у відсотковому співвідношенні

"Найпомітніше зростання у Харківській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій та Чернігівській областях", — зазначає Істребін.

Також він зазначає, що якщо розбирати регіони у відсотковому співвідношенні, то найбільше тривоги викликає Херсонщина. Тут за тиждень кількість хворих зросла на 62%. Слідом йдуть Вінницька (+42%) та Харківська (+37%) області.

Тижнева динаміка захворюваності по областях

Проте саме за кількістю хворих найгірша ситуація саме на Харківщині. Із 1807 тестів, проведених 5 січня, 575 показали позитивний результат.

"Звичайно, у деяких областях, таких як Херсонська, зростання на 62% виглядає лякаюче, але це все відбувається на малих цифрах, — пише аналітик. — До цього було в день 20-30, стало 53, начебто і зростання великого, але цифри маленькі”.

При цьому в Харківській області всі показники набагато вищі — це демонструють усі можливі графіки.

У Харкові та області збільшується кількість ковидних хворих

Зазначимо, що загальне зростання захворюваності демонструється і під час аналізу щоденної статистики за "короною". На ранок 6 січня, наприклад, в Україні було зафіксовано 6 632 нових випадків хвороби. Цей показник на дві тисячі хворих перевищив показники попередньої доби.

Додамо, що нову хвилю коронавірусу, як і раніше, пов’язують з "Омікроном". "Телеграф" писав, які основні вісім симптомів можуть допомогти упізнати у себе цей вірус.

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