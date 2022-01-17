Як відновити самопочуття після свят: три простих кроки

Корисні поради, як прийти до тями після тривалого застілля.

Новорічні свята добігли кінця, але величезна кількість важкої їжі та алкоголю неминуче позначиться на загальному самопочутті людини та можуть надовго зіпсувати її настрій. Щоб полегшити наслідки святкувань, фахівці радять провести детоксикацію організму.

Про це написала у своєму Інстаграмі нутриціолог Людмила Горбуля.

За її словами, процес відновлення організму складається з трьох важливих кроків: вивести токсини з організму, наситити його вітамінами та зайнятися фізичною активністю.

Відновлення після свят

Детоксикація

Нутриціолог рекомендує на час відновлення відмовитися від алкоголю, цукру, кави та жирних продуктів.

Новий день вона радить починати зі склянки теплої води із хлорофілом, який є сильним антиоксидантом. Також випивати склянку води Горбуля рекомендує незадовго до кожного їди.

Виводимо токсини

Вітаміни

Тут експерт рекомендує додати до раціону більше зелені. Крім того, вона вказує, що трав’яними зборами можна також замінити чай і каву.

Оскільки від солодощів у цей період бажано утриматися, то різні ягоди відмінно підійдуть як їхній замінник.

Насичуємося вітамінами

Активність

Тут вона не дає будь-яких конкретних рекомендацій, а радить займатися тим, що подобається, чи то біг, заняття в залі, йога чи плавання. На це варто виділяти хоч би 20-30 хвилин щодня.

Займаємося фізичною активністю

Нагадаємо, раніше Горбуля розповідала про те, які продукти допоможуть знизити ризики розвитку онкології та зменшать ймовірність появи небезпечних новоутворень.