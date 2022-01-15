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Допоможуть зупинити онкологію: нутріціолог опублікувала список корисних "антиракових" продуктів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Які продукти можна вважати "протираковими"
Які продукти можна вважати "протираковими"

Неправильна їжа прямо чи опосередковано, але дійсно впливає на розвиток онкології

Надзвичайно важливу роль у профілактиці онкології відіграє правильне харчування та чітко підібрані продукти. Адже саме від вибору того чи іншого корисного смаколика розвиток хвороби можна частково уповільнити, утримавши ріст ракових клітин.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила фахівець із правильного харчування та нутриціолог Людмила Горбуля, є кілька "антиракових" продуктів, які, звичайно, повністю не спасуть від онкології, але при систематичному їх вживанні точно знизять ризики появи небезпечних новоутворень.

До списку корисних продуктів фахівець внесла такі:

  • броколі
  • лимон
  • манго
  • куркума
  • буряк
  • гранат
  • імбир
  • яблуко
  • часник

Також фахівчиня додала, що в залежності від типу раку, неправильне харчування може прямо чи опосередковано повпливати на 20-40% випадків появи онкологічних захворювань.

Публікація експерта в соцмрежі
Публікація експерта в соцмрежі

Раніше "Телеграф" повідомляв, які продукти не варто зберігати у холодильнику через те, що окрім свого привабливого зовнішнього вигляду, вони можуть втратити і свої корисні властивості.

Також нагадаємо, яка користь і шкода міститься у сливах та кому вони категорично протипоказані.

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Теги:
#Рак #Продукти #Онкологія #Хвороба #Харчування
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