Як швидко заснути у будь-якій ситуації: армійський спосіб "відключитися" всього за 2 хвилини
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Щоб швидко заснути, важливо звільнити голову від зайвих думок.
Сон — це одна з невід’ємних та обов’язкових частин життя кожної людини, а його деіфцит може негативно впливати на здоров’я. Тому необхідно повноцінно відпочивати, щоб почуватися добре і не хворіти. Однак часто в нашому житті "вривається" безсоння, яке не дозволяє людині швидко заснути.
Фітнес-тренер Джастін Августін у своєму акаунті в TikTok поділився перевіреним способом, який дозволяє заснути за дві хвилини. Ця техніка була розроблена в армії, щоб солдати могли швидко засипати будь-коли і будь-де.
Ще під час Другої світової війни американські військові помітили, що через недосипання льотчики припускалися летальних помилок, в результаті яких гинули. Щоб цього уникнути, і була придумана ця техніка швидкого сну.
Як заснути за 2 хвилини:
- Потрібно повністю розслабити своє тіло та звільнити голову від зайвих думок. Потім необхідно зосередитися на розслабленні чола, очей, щік та щелепи. Після перейдіть до позбавлення від напруги в шиї та плечах. Опустіть плечі якомога нижче і тримайте руки вільно, включаючи кисті та пальці.
- Після глибоко вдихніть і повільно видихніть, скидаючи всю напругу, що залишилася, послідовно розслабляючи груди, живіт, стегна, коліна, ноги і ступні. Також Августин зазначає, що важливо звільнитися від стресу.
- Якщо у процесі ви починаєте думати про щось інше, протягом 10 секунд потрібно говорити "Не думай, не думай, не думай".
Через 6 тижнів тренувань ви зможете засипати будь-коли і будь-де.
Раніше " Телеграф " публікував десять простих порад щодо нормалізації режиму відпочинку та сну.
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