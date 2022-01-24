Як швидко заснути у будь-якій ситуації: армійський спосіб "відключитися" всього за 2 хвилини

Щоб швидко заснути, важливо звільнити голову від зайвих думок.

Сон — це одна з невід’ємних та обов’язкових частин життя кожної людини, а його деіфцит може негативно впливати на здоров’я. Тому необхідно повноцінно відпочивати, щоб почуватися добре і не хворіти. Однак часто в нашому житті "вривається" безсоння, яке не дозволяє людині швидко заснути.

Фітнес-тренер Джастін Августін у своєму акаунті в TikTok поділився перевіреним способом, який дозволяє заснути за дві хвилини. Ця техніка була розроблена в армії, щоб солдати могли швидко засипати будь-коли і будь-де.

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Ще під час Другої світової війни американські військові помітили, що через недосипання льотчики припускалися летальних помилок, в результаті яких гинули. Щоб цього уникнути, і була придумана ця техніка швидкого сну.

Як заснути за 2 хвилини:

Потрібно повністю розслабити своє тіло та звільнити голову від зайвих думок. Потім необхідно зосередитися на розслабленні чола, очей, щік та щелепи. Після перейдіть до позбавлення від напруги в шиї та плечах. Опустіть плечі якомога нижче і тримайте руки вільно, включаючи кисті та пальці.

Після глибоко вдихніть і повільно видихніть, скидаючи всю напругу, що залишилася, послідовно розслабляючи груди, живіт, стегна, коліна, ноги і ступні. Також Августин зазначає, що важливо звільнитися від стресу.

Якщо у процесі ви починаєте думати про щось інше, протягом 10 секунд потрібно говорити "Не думай, не думай, не думай".

Через 6 тижнів тренувань ви зможете засипати будь-коли і будь-де.

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