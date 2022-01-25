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Вчені виявили алкогольні напої, що захищають від коронавірусу

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Алкоголь загалом шкідливий для здоров’я, але деякі напої допомагають захиститись від "корони"
Алкоголь загалом шкідливий для здоров’я, але деякі напої допомагають захиститись від "корони"

Любителям вин дослідження вчених може вселяти оптимізм, але все одно зловживати не слід.

Вживання червоного, білого та ігристого вина може знизити ризик зараження коронавірусом, виявили китайські вчені.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого були опубліковані у журналі Frontiers in Nutrition, повідомляє "FOOD navigator-asia".

Так, китайські фахівці вивчили дані 473 957 осіб, з яких 16 559 склали позитивний тест на COVID-19.

Учасників розподілили на три групи: непитущі, які вживали алкоголь у минулому та ті, що випивають досі.

У результаті дослідники виявили, що найбільший захист від "корони" мали люди, які віддають перевагу червоному вину.

При вживанні від одного до п’яти та більше келихів напою на тиждень ризик зараження знижувався на 17%.

Люди ж, що вживали від одного до чотирьох келихів білого та ігристого вина на тиждень, хворіли на 8% відсотків рідше, проте при надмірному вживанні (понад п’ять келихів на тиждень) "захисний ефект" виявився майже непомітним.

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У тих же, хто пив пиво і сидр, а також міцні спиртні напої, ризик зараження коронавірусом виявився на 28% вищим, незалежно від обсягу споживаного.

Варто зазначити, що в Україні набирає обертів нова хвиля коронавірусу. Новий спалах захворюваності, зокрема, пов’язують і зі штамом "Омікрон".

За прогнозами медиків та чиновників, уже у лютому кількість випадків зараження може перевищити 50 тисяч на день. Більш того, такий прогноз назвали оптимістичним.

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Теги:
#Алкоголь #Шампанське #Червоне вино #Біле вино #Коронавірус #Covid-19
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