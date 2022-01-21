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До 60 тисяч нових хворих на день: у МОЗ озвучили прогноз щодо поширення "Омікрону" в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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За швидким зростанням числа інфікованих піде такий самий швидкий спад. Новина оновлена 21 січня 2022, 16:44
За швидким зростанням числа інфікованих піде такий самий швидкий спад.

Пік спалаху очікується наприкінці лютого.

В Україні озвучили прогнози щодо можливого спалаху коронавірусу штаму "Омікрон". За інформацією МОЗ, уже в лютому ним можуть бути інфіковані близько мільйона жителів нашої країни.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Liga.

За його словами, вже наступного місяця чисельність нових добових випадків COVID-19 може досягти 59 тисяч, а пік припаде на останній тиждень місяця.

"Я назвав би це досить оптимістичними прогнозами", — сказав він.

Кузін зазначив, що виходячи з досвіду інших країн, хвиля "Омікрона" швидко призводить до збільшення числа нових випадків, але потім так само різко відступає.

Виходячи з цього, він зазначає, що нова хвиля протримається максимум півтора місяця, під час якої варто очікувати серйозного навантаження на медичну систему та на критичну інфраструктуру. Проте до 1 квітня хвиля швидко зійде нанівець.

Як повідомлялося раніше, штам "Омікрон" відрізняється від попередників тим, що його простіше сплутати із застудою. При цьому перші симптоми можуть почати виявлятись вже через 72 години після інфікування.

Водночас в ООН зазначили, що через те, що більшість постраждалих від "Омікрону" країн мають високі показники вакцинації, то про нього склалося багато міфів, на кшталт легшого перебігу хвороби та меншого рівня госпіталізацій.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Ігор Кузин #Омікрон
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