"Омікрон" в Україні загрожує всім: симптоми нового коронавірусу змінилися

Якщо раніше розпізнати ковід можна було по кашлю та втраті нюху, то тепер хвороба замаскувалася під ГРВІ

У четвер, 20 січня, в МОЗ офіційно підтвердили початок нової хвилі коронавірусу, яка пов’язана з поширенням нового штаму "Омікрон". В Україні зафіксували майже 20 тисяч нових випадків і кажуть, що шанси захворіти є у всіх. Навіть у тих, хто вже був інфікований ковідом та проходив курс імунізації.

Розпізнати хворобу, кажуть у МОЗ , можна вже через 72 години після зараження за такими ознаками:

першіння у горлі;

біль у попереку;

нежить і закладеність носа;

головний біль;

втома;

чхання;

рясне потовиділення в нічний час;

ломота у тілі.

Цікаво, що якщо раніше головним симптомом ковіду був кашель, тепер його фіксують лише у 43,5% випадків, а втрату нюху – лише у чверті тих, хто заразився.

Практично у всіх хворих "Омікроном" спостерігається сильний нежить, стомлюваність, чхання та біль у горлі.

За будь-якої з цих ознак, кажуть медики, потрібно здати тест на коронавірус і перебувати в самоізоляції, поки не прийде результат, щоб убезпечити оточуючих.

Як ми можемо захистити себе та інших:

вакцинуватись бустерною дозою;

дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;

мити руки та користуватися антисептиками;

носити маски;

уникати стовпотворень;

провітрювати приміщення;

на вулиці не варто торкатися лиця доти, доки руки будуть не продезінфіковані;

Термічно обробляти продукти.

Нагадаємо, фахівці центру контролю за хворобами США (CDC) у своїх нових рекомендаціях розповіли, які маски захистять від ковіду найкраще.