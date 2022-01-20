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"Омікрон" в Україні загрожує всім: симптоми нового коронавірусу змінилися

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Новий штам небезпечний навіть для тих, хто вже перехворів на коронавірус Новина оновлена 20 січня 2022, 15:50
Новий штам небезпечний навіть для тих, хто вже перехворів на коронавірус

Якщо раніше розпізнати ковід можна було по кашлю та втраті нюху, то тепер хвороба замаскувалася під ГРВІ

У четвер, 20 січня, в МОЗ офіційно підтвердили початок нової хвилі коронавірусу, яка пов’язана з поширенням нового штаму "Омікрон". В Україні зафіксували майже 20 тисяч нових випадків і кажуть, що шанси захворіти є у всіх. Навіть у тих, хто вже був інфікований ковідом та проходив курс імунізації.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Розпізнати хворобу, кажуть у МОЗ , можна вже через 72 години після зараження за такими ознаками:

  • першіння у горлі;
  • біль у попереку;
  • нежить і закладеність носа;
  • головний біль;
  • втома;
  • чхання;
  • рясне потовиділення в нічний час;
  • ломота у тілі.

Цікаво, що якщо раніше головним симптомом ковіду був кашель, тепер його фіксують лише у 43,5% випадків, а втрату нюху – лише у чверті тих, хто заразився.

Практично у всіх хворих "Омікроном" спостерігається сильний нежить, стомлюваність, чхання та біль у горлі.

За будь-якої з цих ознак, кажуть медики, потрібно здати тест на коронавірус і перебувати в самоізоляції, поки не прийде результат, щоб убезпечити оточуючих.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Як ми можемо захистити себе та інших:

  • вакцинуватись бустерною дозою;
  • дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;
  • мити руки та користуватися антисептиками;
  • носити маски;
  • уникати стовпотворень;
  • провітрювати приміщення;
  • на вулиці не варто торкатися лиця доти, доки руки будуть не продезінфіковані;
  • Термічно обробляти продукти.

Нагадаємо, фахівці центру контролю за хворобами США (CDC) у своїх нових рекомендаціях розповіли, які маски захистять від ковіду найкраще.

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Теги:
#МОЗ #Симптоми #Коронавірус #Омікрон
Новий штам небезпечний навіть для тих, хто вже перехворів на коронавірус
Суспільство
"Омікрон" в Україні загрожує всім: симптоми нового коронавірусу змінилися
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Новий штам небезпечний навіть для тих, хто вже перехворів на коронавірус
"Омікрон" в Україні загрожує всім: симптоми нового коронавірусу змінилися
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