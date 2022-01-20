"Омікрон" в Україні загрожує всім: симптоми нового коронавірусу змінилися
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Якщо раніше розпізнати ковід можна було по кашлю та втраті нюху, то тепер хвороба замаскувалася під ГРВІ
У четвер, 20 січня, в МОЗ офіційно підтвердили початок нової хвилі коронавірусу, яка пов’язана з поширенням нового штаму "Омікрон". В Україні зафіксували майже 20 тисяч нових випадків і кажуть, що шанси захворіти є у всіх. Навіть у тих, хто вже був інфікований ковідом та проходив курс імунізації.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Розпізнати хворобу, кажуть у МОЗ , можна вже через 72 години після зараження за такими ознаками:
- першіння у горлі;
- біль у попереку;
- нежить і закладеність носа;
- головний біль;
- втома;
- чхання;
- рясне потовиділення в нічний час;
- ломота у тілі.
Цікаво, що якщо раніше головним симптомом ковіду був кашель, тепер його фіксують лише у 43,5% випадків, а втрату нюху – лише у чверті тих, хто заразився.
Практично у всіх хворих "Омікроном" спостерігається сильний нежить, стомлюваність, чхання та біль у горлі.
За будь-якої з цих ознак, кажуть медики, потрібно здати тест на коронавірус і перебувати в самоізоляції, поки не прийде результат, щоб убезпечити оточуючих.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Як ми можемо захистити себе та інших:
- вакцинуватись бустерною дозою;
- дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;
- мити руки та користуватися антисептиками;
- носити маски;
- уникати стовпотворень;
- провітрювати приміщення;
- на вулиці не варто торкатися лиця доти, доки руки будуть не продезінфіковані;
- Термічно обробляти продукти.
Нагадаємо, фахівці центру контролю за хворобами США (CDC) у своїх нових рекомендаціях розповіли, які маски захистять від ковіду найкраще.
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