Що станеться з вашим організмом, якщо їсти суп кожен день

Вживання перших страв – найпростіший спосіб збагатити раціон овочами.

"Суп треба їсти кожен день" — фраза, яку з вуст мам і бабусь чув напевно кожен, коли відмовлявся від щоденної тарілки "першого". А чи це так? Чи потрібно кожен день їсти суп або слова батьків про проблеми зі здоров’ям при відмові від "гарячого", лише "страшилки"?

Лікар-гастроентеролог та дієтолог Олег Швець на своїй станиці у Фейсбуці відповів на ці питання, розповівши все про переваги вживання супів, особливо щодня. Також варто відзначити, що українська кухня налічує величезну кількість різних рецептів супів, серед яких кожен знайде собі щось до душі.

Дієтолог зазначає, що якщо є суп щодня, то вага нормалізується, і навіть буде знижуватись. Це пов'язано з тим, що щоденне споживання калорій буде нижче, а почуття ситості зберігатиметься довше.

"Одне з досліджень показало, що люди, які регулярно їли суп, мали меншу масу тіла та коло талії, ніж ті, хто не їв", — додав Олег Швець.

Чим корисне вживання супу щодня для організму:

Сприяє контролю ваги. Суп покращує якість харчування, що пов’язано з меншою кількістю жирів та споживанням білка та клітковини.

Суп покращує якість харчування, що пов’язано з меншою кількістю жирів та споживанням білка та клітковини. Посилює почуття ситості. Частково це пов’язано з психологічними факторами: люди вважають, що суп краще насичує. Крім того, багато супів містять багато клітковини, що підвищує відчуття ситості на більш тривалий період.

Частково це пов’язано з психологічними факторами: люди вважають, що суп краще насичує. Крім того, багато супів містять багато клітковини, що підвищує відчуття ситості на більш тривалий період. Збільшує споживання рідини. Вода потрібна для здоров’я та нормального функціонування. Вона може надходити в наш організм із питної води, води в напоях або води в їжі – як у випадку із супами.

Вода потрібна для здоров’я та нормального функціонування. Вона може надходити в наш організм із питної води, води в напоях або води в їжі – як у випадку із супами. Вживання супу допомагає збільшити споживання овочів. У великій кількості вони знижують ризик збільшення ваги, що є фактором розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та деякі види раку.

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