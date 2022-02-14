Що потрібно їсти, щоб прожити довге та здорове життя

Ці п’ять простих харчових навичок допоможуть вам продовжити своє життя.

Генетика, звичайно, грає значну роль у житті кожної людини, адже впливає і на зовнішність, і на фігуру, а також тривалість життя. Однак те, який спосіб життя веде кожен, також має велике значення для терміну життя.

Відомий американський мандрівник та письменник Ден Бюттнер провів дослідження тих регіонів світу, де люди живуть найдовше. Він виділив п’ять основних харчових звичок, які дозволяють довгожителям залишатися довгожителями, повідомляє видання eatthis.com.

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Як харчуються найбільш довгоживучі люди у світі щодня

Харчування має бути в основному рослинним

Довгожителі дотримуються дієти, що складається приблизно з 27% фруктів та 33% овочів, і лише близько 4% припадає на м’ясо. Це не означає, що ви повинні стати повністю вегетаріанцем, але ця дієта доводить, що вам не потрібно їсти м’ясо кожен день, щоб вести здоровий спосіб життя.

Денна порція квасолі

Довгоживучі люди рекомендують зробити боби центром деяких страв, використовуючи їх як заміну м’яса, яке ви хотіли б їсти як основну страву. Слід зазначити, що вживання бобових покращує стан серцево-судинної системи, зменшує запалення і навіть допоможе укріпити імунну систему для боротьби з хворобами.

Правило 80-20

Довгожителі дотримуються правила 80% протягом тисячоліть, тобто їдять лише до того часу, доки насититься приблизно 80%. Вони зберігають місце для решти 20%, визнаючи, що його не завжди потрібно заповнювати.

Корисні жири

Споживання корисних жирів замість шкідливих — це те, що поєднує довгоживучих людей у світі. Наприклад, потрібно регулярно вживати в їжу авокадо, горіхи та лосось, також корисною є оливкова олія. Заміна таких продуктів, як вершкове масло та маргарин корисним жиром, таким як оливкова олія, може допомогти покращити загальний стан здоров’я.

Цілозернові продукти

Поряд зі здоровими жирами, великою кількістю овочів і щоденними порціями бобів найбільш довгоживучі люди у світі також споживають багато цілісних зерен. Варто зазначити, що зернові, такі як овес, є одними з найздоровіших продуктів, які дуже корисні для контролю ваги та здоров’я кишківника.

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