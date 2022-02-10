Топ-10 продуктів, які можуть зменшити ризик серцевих захворювань

Щоб ваше серце не "бешкетувало" потрібно ретельно вибирати те, що ви їсте.

Усвідомлене харчування може допомогти кожному з нас бути набагато здоровішим. У багатьох продуктах міститься велика кількість різних корисних вітамінів, мінералів та речовин. Наприклад, правильно підібраний раціон зможе підняти рівень гормону щастя в організмі і зробити вас щасливішим і радіснішим.

Сьогодні ми хочемо розповісти про 10 суперпродуктів, які допомагають знизити ризик серцевих захворювань. Про це розповіли експерти Національного кардіологічного центру Сінгапуру (NHCS) виданню Healthxchange.

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Ці продукти містять корисні жири, клітковину, потужні антиоксиданти та необхідні вітаміни та мінерали, що захищає ваше серце, знижуючи кров’яний тиск, підвищуючи рівень хорошого холестерину та допомагаючи запобігти утворенню бляшок в артеріях.

Топ-10 суперпродуктів для серця

Мигдаль

Цей горіх неймовірно багатий на поживні речовини і може похвалитися довгим списком вітамінів і мінералів, які мають вирішальне значення для здоров’я серця. Однак не варто забувати про його калорійність: якщо ви худнете, то порції мигдалю потрібно стримати.

Волоський горіх

Волоські горіхи багаті омега-3, корисними жирами, званими мононенасиченими жирами, рослинними стеролами та клітковиною, що допомагає знизити рівень холестерину та захистити від запалення серцевих артерій.

Авокадо

Фрукт багатий на калій, необхідний для здоров’я серця, а також є відмінним джерелом мононенасичених жирів, які знижують рівень холестерину в організмі.

Ягоди

Ягоди повні корисних для серця фітонутрієнтів, розчинної клітковини, а також багаті на антиоксиданти, які захищають серце від окисного стресу та запалення.

Броколі

Волокна, калій та антиоксиданти в овочах сімейства хрестоцвітих можуть допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням.

Морква

Антиоксиданти, що містяться в овочах, корисні для серця: калій допомагає контролювати кров’яний тиск, а клітковина допомагає підтримувати здорову вагу і знижує ризик серцевих захворювань.

Овес та вівсянка

Бета-глюканове волокно в вівсі ефективно знижує загальний рівень холестерину і рівень холестерину ЛПНГ, а антиоксиданти в вівсі мають протизапальні властивості, запобігаючи запаленню артерій і пошкодженню тканин.

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Лосось

Ця риба — справжній найкращий продукт для здоров’я серця, адже вона багата на омега-3 жирні кислоти, які можуть знизити ризик порушень серцевого ритму і знизити кров’яний тиск. Вони також знижують рівень тригліцеридів та стримують запалення.

Соєві продукти

Вживання тофу та інших продуктів на основі сої може зменшити ризик ішемічної хвороби серця. Також такі продукти містять жири омега-3 та незамінні поліненасичені жири, які дуже корисні для здоров’я серця.

Чай

Поліфеноли, що містяться як у чорному, так і зеленому чаї, корисні для серцево-судинної системи. Вони покращують функції кровоносних судин, контролюють рівень гарного холестерину та зменшують запалення.

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