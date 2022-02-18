Що буде з організмом, якщо їсти рибу щодня

Риба є джерелом багатьох корисних елементів, необхідних для здоров’я людини.

Лосось, сьомга, сардини, скумбрія — видів риби існує велика кількість, що означає, що кожен зможе вибрати собі "свою". І робіть це швидше, адже риба є неймовірно корисним продуктом для здоров’я. Вона багата білком, вітамінами, мінералами та жирними кислотами, а також є низькокалорійною їжею з нульовим вмістом вуглеводів, а це означає, що фігура не постраждає.

Риба, безумовно, є суперпродуктом, адже вона має надзвичайні переваги, вважає дієтолог Дон Джексон Блатнер. Що ж станеться з вашим організмом, якщо ви почнете їсти рибу частіше.

Зменшення ймовірності серцево-судинних захворювань

Вживання жирної риби зменшує ризик розвитку серйозних серцево-судинних захворювань, таких як інсульт та раптовий серцевий напад.

Підвищення здоров’я мозку

Омега-3, які містяться в жирній рибі, також можуть допомогти захистити ваш мозок. Вітаміни, які є в рибі, сприяють протизапальній реакції та допомагають мозку боротися з ушкодженнями, спричиненими старінням, а також із токсинами. Вживання риби може також допомогти збільшити кількість сірої речовини в мозку, яка пов’язана з найкращою пам’яттю та пізнанням.

Зниження ймовірності депресії

Людям, які страждають на депресію, не вистачає омега-3 жирних кислот, яких у рибі достатньо, тому її вживання позитивно позначається на моральному та духовному стані.

Поліпшення сну

Вчені вважають, що при вживанні риби покращується тривалість і якість сну, оскільки омега-3 може впливати на вивільнення мелатоніну, що може поліпшити сон.

Зменшення запалення суглобів

Додавання риби у вашу тарілку може допомогти вилікувати скутість у колінах. Споживання риби може зменшити запалення, пов’язане з активністю ревматоїдного артриту.

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