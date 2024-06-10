Не "Турція" і не "Венгрія": як правильно українською назвати відомі у світі країни
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Багато з цих країн є нашими союзниками
Через низку історичних та соціальних чинників, українська мова й досі страждає від навали росіянізмів, що перетворюють наше мовлення на суржик. Зокрема, багато українців неправильно називають різні відомі країни світу.
Враховуючи, що уряди більшості з них допомагають Україні боротися проти російської агресії, українцям варто б було правильно їх називати. "Телеграф" зробив добірку різних іноземних країн, назви яких перекручують найчастіше.
- не Арменія — а Вірменія
- не Венгрія — а Угорщина
- не Польша — а Польща
- не Білорусія — а Білорусь
- не Молдавія — а Молдова
- не Руминія — а Румунія
- не Германія — а Німеччина
- не Словакія — а Словаччина
- не Великобританія — а Велика Британія
- не Турція — а Туреччина
- не Голандія — а Нідерланди
- не Азербайжан — а Азербайджан
- не Киргизія — а Киргистан
- не Прибалтика — а Країни Балтії
Окремо варто зазначити, щодо Грузії. Понад 10 років тому, Тбілісі офіційно висловило прохання до всіх країн світу називати їхню державу "Джорджією" (Georgia) або "Сакартвело". "Грузія" ж натомість є російським найменуванням цієї країни, проте навіть на офіційному рівні, Україн продовжує називати цю країну російською назвою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською називати "наволочку" і "простинь". Деталі розповів мовознавець Олександр Авраменко.