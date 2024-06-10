Не "Турція" і не "Венгрія": як правильно українською назвати відомі у світі країни

Багато з цих країн є нашими союзниками

Через низку історичних та соціальних чинників, українська мова й досі страждає від навали росіянізмів, що перетворюють наше мовлення на суржик. Зокрема, багато українців неправильно називають різні відомі країни світу.

Враховуючи, що уряди більшості з них допомагають Україні боротися проти російської агресії, українцям варто б було правильно їх називати. "Телеграф" зробив добірку різних іноземних країн, назви яких перекручують найчастіше.

не Арменія — а Вірменія

не Венгрія — а Угорщина

не Польша — а Польща

не Білорусія — а Білорусь

не Молдавія — а Молдова

не Руминія — а Румунія

не Германія — а Німеччина

не Словакія — а Словаччина

не Великобританія — а Велика Британія

не Турція — а Туреччина

не Голандія — а Нідерланди

не Азербайжан — а Азербайджан

не Киргизія — а Киргистан

не Прибалтика — а Країни Балтії

Окремо варто зазначити, щодо Грузії. Понад 10 років тому, Тбілісі офіційно висловило прохання до всіх країн світу називати їхню державу "Джорджією" (Georgia) або "Сакартвело". "Грузія" ж натомість є російським найменуванням цієї країни, проте навіть на офіційному рівні, Україн продовжує називати цю країну російською назвою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською називати "наволочку" і "простинь". Деталі розповів мовознавець Олександр Авраменко.