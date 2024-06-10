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Не "Турція" і не "Венгрія": як правильно українською назвати відомі у світі країни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Колаж "Телеграф"

Багато з цих країн є нашими союзниками

Через низку історичних та соціальних чинників, українська мова й досі страждає від навали росіянізмів, що перетворюють наше мовлення на суржик. Зокрема, багато українців неправильно називають різні відомі країни світу.

Враховуючи, що уряди більшості з них допомагають Україні боротися проти російської агресії, українцям варто б було правильно їх називати. "Телеграф" зробив добірку різних іноземних країн, назви яких перекручують найчастіше.

  • не Арменія — а Вірменія
  • не Венгрія — а Угорщина
  • не Польша — а Польща
  • не Білорусія — а Білорусь
  • не Молдавія — а Молдова
  • не Руминія — а Румунія
  • не Германія — а Німеччина
  • не Словакія — а Словаччина
  • не Великобританія — а Велика Британія
  • не Турція — а Туреччина
  • не Голандія — а Нідерланди
  • не Азербайжан — а Азербайджан
  • не Киргизія — а Киргистан
  • не Прибалтика — а Країни Балтії

Окремо варто зазначити, щодо Грузії. Понад 10 років тому, Тбілісі офіційно висловило прохання до всіх країн світу називати їхню державу "Джорджією" (Georgia) або "Сакартвело". "Грузія" ж натомість є російським найменуванням цієї країни, проте навіть на офіційному рівні, Україн продовжує називати цю країну російською назвою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською називати "наволочку" і "простинь". Деталі розповів мовознавець Олександр Авраменко.

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#Українська мова #Правила #Говоримо українською