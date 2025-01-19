Не лише "Морський бій". Що відомо про ігрові автомати з СРСР (фото)

Оплата проводилася монетами чи жетонами

Одним із елементів дозвілля в СРСР були ігрові автомати. Вони розміщувалися у парках, кінотеатрах, залах гральних автоматів, зонах очікування вокзалів та готельних вестибюлях.

Про те, коли в Радянському Союзі з’явилися ігрові автомати та якими вони були, розповідає сайт habr.com. Вони набули широкого поширення на початку 1970-х років, коли відбувався процес "розрядки" між соціалістичним та капіталістичним блоками. Тоді СРСР та США керували Леонід Брежнєв та Річард Ніксон, відповідно.

Міністерство культури Радянського Союзу закупило велику частину гральних автоматів — вони з’явилися у Москві на міжнародній виставці "Атракціон-71".

У 1974 році в серію було запущено ігровий автомат "Морський бій".

Але не лише "Морським боєм" єдиним — у Радянському Союзі випускали такі ігрові автомати, як "Магістраль", Влучний стрілець", "Авторалі", "Обгін", "Городок", "Снайпер" тощо.

Оплата гри здійснювалася монетами чи жетонами. Деякі ігрові автомати не видавали грошових призів.

Всього в період з початку 1970-х до початку 1990-х років було випущено близько ста різновидів ігрових автоматів. Вони виготовлялися практично у всіх тодішніх радянських республіках, включаючи Україну. Після розпаду СРСР ці автомати поступово зникли з вулиць міст — деякі з них було переміщено до музеїв.

Один із таких музеїв розташований у Дніпрі: він називається "Технічний музей "Машини часу"". Там зібрано гральні автомати, автомобілі, іграшки, магнітофони, телевізори та інші предмети побуту радянського періоду.

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