Не только "Морской бой". Что известно об игровых автоматах из СССР (фото)

Оплата проводилась монетами или жетонами

Одним из элементов досуга в СССР были игровые автоматы. Они размещались в парках, кинотеатрах, залах игровых автоматов, зонах ожидания вокзалов и гостиничных вестибюлях.

О том, когда в Советском Союзе появились игровые автоматы и какими они были, рассказывает сайт habr.com. Они получили широкое распространение в начале 1970-х годов, когда происходил процесс "разрядки" между социалистическим и капиталистическим блоками. Тогда СССР и США руководили Леонид Брежнев и Ричард Никсон, соответственно.

Министерство культуры Советского Союза закупило большую часть игровых автоматов — они появились в Москве на международной выставке "Аттракцион-71".

В 1974 году в серию был запущен игровой автомат "Морской бой".

Но не только "Морским боем" единым — в Советском Союзе выпускали такие игровые автоматы, как "Магистраль", Меткий стрелок", "Авторалли", "Обгон", "Городок", "Снайпер" и так далее.

Оплата игры производилась монетами или жетонами. Некоторые игровые автоматы не выдавали денежных призов.

Всего в период с начала 1970-х до начала 1990-х годов было выпущено порядка ста разновидностей игровых автоматов. Они производились практически во всех тогдашних советских республиках, включая Украину. После распада СССР эти автоматы постепенно исчезли с улиц городов — некоторые из них были перемещены в музеи.

Один из таких музеев расположен в Днепре: он называется "Технический музей "Машины времени" ". Там собраны игровые автоматы, автомобили, игрушки, магнитофоны, телевизоры и другие предметы быта советского периода.

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