Цікаві поєднання кольорів від Амалі Клуні (Фото)

Колор-блок
Амаль Клуні любить експериментувати з колірними поєднаннями, і, треба сказати, у неї це добре виходить. Для одного з повсякденних образів дівчина вибрала класичний двоколірний плащ, фіолетову сукню міді, чорні сумку, туфлі і окуляри.
За рахунок вдало підібраних кольорів, лук в стилі колор-блок вийшов лаконічним, стильним і цікавим, попри те, що на Амаль надіті найпростіші речі. Крім того, цей образ — відмінний приклад того, що яскравий аутфіт необов'язково повинен бути химерним і епатажним.
Леопардовий принт
Багато дівчат бояться цього хижого принта, оскільки не знають, з чим його комбінувати, щоб не виглядати вульгарно і зухвало. Але Амаль Клуні показала, що леопардове плаття в поєднанні з класичним пальто пастельного кольору виглядає благородно і водночас дуже стильно.
Важливо грамотно підібрати аксесуари, щоб не перевантажити образ. Амаль воліла чорні шкіряні туфлі-човники, містку мінімалістичну сумку і лаконічні сонячні окуляри.
Сучасна романтика
Якщо ви хочете зібрати ніжний романтичний образ, але при цьому не бути схожими на дівчинку-підлітка, то візьміть на замітку лук Амаль Клуні.
Напівпрозоре плаття з тюлю з мереживами гармонійно доповнює і врівноважує вкорочене замшеве пальто класичного крою. За рахунок модних аксесуарів (великих сережок і фактурного клатча) образ виглядає зібраним і завершеним. Акцентна деталь — сексуальні білі босоніжки на шпильці, які додають витонченості і невагомості.
Яскрава класика
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Амаль Клуни побывала на вечеринке Меган Маркл в честь скорого рождения ребенка Западная пресса продолжает следить за пребыванием 37-летней Меган Маркл в Нью-Йорке, куда герцогиня приехала на собственную вечеринку baby shower. Супруга принца Гарри решила провести в городе несколько дней, чтобы увидеться со всеми своими друзьями, с которыми редко встречается. Папарацци, дежурившие у входа в The Mark Hotel, который был выбран местом для baby shower, фотографировали гостей герцогини Сассекской. Так в кадр попала 41-летняя Амаль Клуни. Она вместе с мужем Джорджем была на свадьбе Меган и принца Гарри весной прошлого года. Две знаменитые пары поддерживают дружеские отношения, поэтому и вечеринку baby shower Амаль не пропустила. У дверей отеля жена Джорджа Клуни появилась в сопровождении помощника, который нес два пакета с подарками для будущего первенца герцога и герцогини Сассекских. Назло летящему снегу Амаль в этот день надела легкий комбинезон ярко-красного цвета, черный пиджак и туфли золотистого оттенка. spletnik.ru #амальклуни #amalclooney #amalclooneystyle #amalclooneyfashion #instagram #likeme #инстаграм #звезды #знаменитости #меганмаркл #новостизвезд #meghanmarkle
Футболка прямого крою і пальто з відкладним коміром в тон — що може бути нудніше? Але тільки не у випадку Амаль. Для одного зі своїх виходів дружина Джорджа Клуні воліла плаття і пальто блідо-жовтого кольору з контрастною чорною облямівкою. Образ завершують все ті ж класичні човники, містка ділова сумка і темні сонячні окуляри. Нічого зайвого.
Жовтий — новий чорний
Амаль і Джордж Клуні були гостями на королівському весіллі Меган Маркл і принца Гаррі. Для такого офіційного статусу урочистого заходу дівчина обрала сукню-футляр канаркового кольору Stella McCartney і капелюх з вуаллю в тон. Наряд завершили золотистий клатч і туфлі з металізованої шкіри. І знову: мінімум деталей, максимум шику і елегантності.
Червоний total look
Діловий костюм необов'язково повинен бути нудним і сірим, Амаль Клуні — адвокат за професією — доводить зворотне. Спідниця-олівець і укорочений жакет яскраво-червоного кольору гармонійно доповнила струмлива блуза на тон світліше, бежеві човники і базова сумка. Амаль дуже грамотно підібрала речі за кольорами, тому образ зберігає свою офіціозність, але при цьому виглядає модно і більш жіночно.