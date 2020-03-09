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Який одяг ніколи не потрапить до модниці у гардероб

Який одяг ніколи не потрапить до модниці у гардероб
19:57 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Жінка зобов'язана любити себе і стежити за собою.

Жінка зобов'язана любити себе і стежити за собою, що зовсім не означає піддаватися пориву і бігти за обновкою при появі кожного нового тренду.

В основі — вміння грамотно користуватися вже наявним одягом та не вчиняти стихійних покупок. Зовсім не обов'язково постійно купувати модні речі, цілком можливо бути стильною, уникаючи зайвих витрат.

Але існують і такі предмети, які аж ніяк не мали потрапити в стильний гардероб.

Джинси з ультранизькою талією

Ці штани візуально дуже сильно вкорочують ноги й сповзають ще нижче, відкриваючи для оточуючих деталі спідньої білизни. Вони врізаються в боки, створюючи некрасивий рельєф навіть у худеньких дівчат.

Підробки

Явні, грубі підробки одягу та аксесуарів відомих дизайнерів — табу для тих, хто одягається стильно.

Недорога альтернатива — ось на що можна звернути увагу.

Футболки з інфантильними принтами

Картинки з зображенням Міккі-Мауса або принцеси-чарівниці на дорослій жінці виглядають, як мінімум, дивно. А якщо така футболка до того ж зроблена з синтетики — це повний провал.

Трикотажні «кофтинки»

Маються на увазі моделі з дешевого, розтягнутого трикотажу, які щільно облягають фігуру і видають на показ всі подробиці статури.

Така річ може бути будь-якого фасону і кольору, але стильно виглядати вона не буде ніколи.

Дешеве взуття

Жінка, яка стежить та стилем, ніколи не стане купувати взуття, яке виглядає дешево. І не буде зберігати те, яке має зношений вигляд.

Лайфхаки, як правильно підбирати гардероб

Для неї важлива якість моделі, комфорт та матеріал, а не певний бренд і актуальність.

«Смішні» труси

Складно уявити собі елегантну даму, яка, роздягаючись, залишається в трусиках з героями з мультиків.

Кошенята, зайченята, сердечка й інші картинки — це варіант, який більше підходить для малюків і тінейджерів. Доросла жінка повинна бути розсудливою, особливо при виборі спідньої білизни.

Светр з катишками

Така річ здатна знищити образ. Вона викликає в оточуючих думки про те, що її власниця — нечупара.

Катишки — це характеристика дешевого складу тканини, боротися з ними марно, краще відразу купуйте моделі з якісного матеріалу, які будуть служити довго, і поверхня їх залишиться гладкою.

Якщо ви будете слідувати цим простим радам, то вам буде нескладно створити по-справжньому стильний образ.

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Мода, Гардероб, Стиль, Жінка, Модниця.
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